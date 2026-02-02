La Moneda por incierto apoyo de Kast a candidatura de Bachelet a la ONU: “Esperamos que todos se pongan la camiseta”

El presidente Gabriel Boric oficializó esta mañana la candidatura, la cual también cuenta con el apoyo de los gobierno de México y Brasil.

La Moneda se refirió al incierto apoyo del futuro gobierno a la candidatura de la expresidenta Michelle Bachelet a la Secretaría General de la Organización de Naciones Unidas.

La mañana de este lunes, el presidente Gabriel Boric anunció oficialmente la noticia, detallando que la candidatura también cuenta con el apoyo oficial de México y Brasil.

El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, señaló durante una vocería que “en la reunión que hubo entre el Presidente Boric y el Presidente electo, José Antonio Kast, en la primera reunión en que participamos varios ministros de Estado junto a quienes van a formar parte del gabinete del próximo Presidente de la República, se conversó de este tema“.

Agregó que el mandatario también “lo anunció en una entrevista hace un tiempo atrás, que la candidatura se iba a inscribir en el marco de su mandato presidencial. Por tanto, se trata de hechos públicos, no solo que son conocidos por todos los actores políticos, sino que también son conocidos por todos los ciudadanos de nuestro país”.

Ministro van Klaveren tras candidatura de Bachelet a la ONU: "Confiamos en que esta señal de unidad tenga eco porque estamos convencidos de que es tiempo de que la región asuma el liderazgo que le toca, y es momento de que una mujer llegue a la Secretaría General de la ONU".

“Queremos insistir en que esta candidatura es una oportunidad para Chile y, por tanto, esperamos que todos se pongan la camiseta de Chile para que podamos tener una compatriota encabezando la ONU, que todos sabemos la relevancia que tiene esta institución en el marco del multilateralismo y en el ámbito internacional; es la más relevante”, agregó.

Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores, Alberto van Klaveren, dijo confiar “en que esta señal de unidad tenga eco porque estamos convencidos de que es tiempo de que la región asuma el liderazgo que le toca, y es momento de que una mujer llegue a la Secretaría General de las Naciones Unidas”.

“A través de la candidatura de la expresidenta Bachelet, Chile, Brasil y México tienen una oportunidad histórica de ser parte del proceso de revitalización de la organización multilateral más importante del mundo para que Naciones Unidas siga cumpliendo su rol, refrendando la vigencia de los principios que la fundan, pero también reconociendo la urgente necesidad de alinear esos principios, objetivos e instrumentos que respondan a los desafíos actuales de la ciudadanía y que conecten con la realidad de las personas”, complementó.

Finalmente, la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, afirmó: “Nos llena de orgullo que una mujer nos represente como país en este camino por llegar a liderar la ONU, siendo además una mujer que ha tenido una trayectoria importantísima en nuestro país, destacada por importantes políticas públicas que han beneficiado a millones de compatriotas desde el ámbito de la salud, desde el ámbito de la protección social, pero también con una vasta trayectoria internacional en su compromiso irrestricto con los derechos humanos”.