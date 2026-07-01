La millonaria multa contra AFP Capital: Justicia confirma sanción de más de $90 millones por deficiencia en pago de honorarios

La Corte de Apelaciones de Santiago rechazó de forma unánime el reclamo de ilegalidad presentado por AFP Capital, ratificando la multa de 2.215 unidades de fomento (UF) que le impuso la Superintendencia de Pensiones. Dicho monto equivale a poco más de $90.423.000.

Según lo informado por el Poder Judicial, el tribunal de alzada metropolitano desestimó los argumentos de la administradora, la cual buscaba eludir la sanción responsabilizando a la Fundación de Administración de Comisiones Médicas (FACM) por las deficiencias detectadas durante 2024 en los pagos a los médicos interconsultores del sistema de calificación de invalidez.

La Sexta Sala del tribunal determinó que la resolución del organismo regulador está debidamente fundamentada y descartó cualquier desproporción en la sanción financiera.

Según el fallo, el proceso de fiscalización permitió que la empresa conociera con precisión las conductas imputadas, descartando una indefensión real. “Basta que el acto permita conocer las razones de hecho y de derecho de la decisión, y que esas razones puedan ser controladas judicialmente, exigencia que en la especie se cumple”, detalló la sentencia.

Los magistrados concluyeron que las alegaciones de la compañía privada solo reflejan una discrepancia técnica con el ente fiscalizador ante una conducta que se prolongó en el tiempo y que afectó la entrega oportuna de prestaciones necesarias.

Con esto, el tribunal de alzada validó legalmente el actuar de la Superintendencia de Pensiones respecto a la resolución emitida originalmente el 3 de septiembre de 2025.