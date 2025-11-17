La millonaria inversión para restaurar el Puente Los Carros en Santiago: Se ocuparán casi $900 millones

El proyecto contempla el mejoramiento de vigas metálicas, anclajes, barandas, además de pintura, accesibilidad universal, luces LED, entre otros.

Una millonaria inversión para mejorar el Puente Los Carros, ubicado en el Río Mapocho, se aprobó en los últimos días.

Según lo informado por LUN, el monto fue validado por el Consejo Regional Metropolitano, y ascenderá a un total de $893 millones.

El alcalde de Santiago, Mario Desbordes, aseguró que “gastamos $15 millones en un informe estructural que da cuenta que se puede remodelar el Puente de Los Carros, que se puede arreglar y en ese contexto este proyecto es muy importante para nosotros”.

En esa misma línea, detalló que “su importancia en conectividad es muy alta: la conexión entre el Mercado Central, Tirso de Molina y La Vega Central va a mejorar sustancialmente, dando más seguridad a los peatones que transitan por el lugar”.

La restauración tendrá un plazo de ejecución de ocho meses y contempla mejoras en las vigas metálicas, anclajes, barandas, además de pintura, accesibilidad universal, luces LED, entre otros.