La millonaria estafa denunciada por la Municipalidad de Lo Barnechea: Acusan perjuicio por más de $900 millones

En la acción judicial apuntan a irregularidades con un contrato por retiro de escombros que no se habría producido según lo acordado.

Una querella ante el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago presentó la Municipalidad de Lo Barnechea por una millonaria estafa que habría sufrido por un contrato de retiro de escombros.

Según lo señalado por Radio Biobío, el municipio se querelló por un presunto uso de certificados falsos para justificar los $900 millones que desembolsó.

En la acción judicial, apunta a irregularidades en los contratos presentados por Constructora Río Grande Limitada, según lo que habría detectado la Dirección de Administración y Finanzas (DAF).

En específico, se apunta contra certificados de disposición final de residuos que serían falsos, según habría confirmado la municipalidad.

Dichos certificados falsos habrían permitido que se realizaran tres pagos por $302 millones del total de casi $920 millones que implicaba el acuerdo.

Desde el citado medio además indicaron que desde Constructora Río Grande señalaron que que la adulteración de los documentos se habría producido desde la empresa contratista con la que trabajarían.