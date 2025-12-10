La millonaria demanda que perdió el viudo de Viviana Haeger: Rechazaron su demanda contra el Estado por casi $2 mil millones

En la acción judicial, Jaime Anguita reprochaba el actuar de Fiscalía, de la PDI y del Servicio Médico Legal en la indagatoria por la muerte de su esposa.

Un portazo vivió ante la justicia el viudo de Viviana Haeger, Jaime Anguita, ante el Segundo Juzgado Civil de Puerto Montt, en una millonaria demanda de perjuicios presentada contra el Estado chileno

Según la información de Radio Biobío, el tribunal de primera instancia rechazó la acción judicial, en la que Anguita apuntaba a falencias de la Policía de Investigaciones (PDI), del Ministerio Público y del Servicio Médico Legal (SML) en la investigación de la muerte de su esposa.

A pesar que el tribunal acreditó la existencia de errores de las instituciones a cargo de la indagatoria, también determinó que éstos no se “configuran como generadores de responsabilidad“.

En la demanda, Anguita exigía una indemnización por casi $2 mil millones. Esta fue rechazada luego de ser calificada como “exorbitante” y además porque en la demanda se habría intentado justificar gastos personales dentro de dicho monto.

En la defensa del fisco, el Consejo de Defensa del Estado sostuvo que Anguita no podía exigir un pago de $138 millones por “gastos de defensa letrada” dado que eran montos que se desembolsan de forma personal.

El juzgado estimó que “no es posible acreditar un proceder injustificadamente erróneo o arbitrario del ente persecutor”, el que era acusado de “un actuar desprolijo, desordenado e incompetente”.

Del mismo modo, se estimó que el actuar de los organismos a cargo de la investigación “no careció de toda justificación ni fue arbitraria, motivo por el cual se rechazará la demanda”.