La millonaria demanda interpuesta por madre de reo decapitado en cárcel de Concepción: Exige $280 millones al Estado

La demanda civil apunta a negligencias de Gendarmería, dado que la víctima estaba bajo custodia del Estado.

A casi un año del crimen que conmocionó al penal Biobío, en el que un reo fue decapitado por su compañero de celda, el caso vuelve a la palestra pública.

Según lo informado por Radio Biobío, Glenda Aguirre, madre de Vincent González Aguirre, el interno que fue brutalmente asesinado en diciembre de 2024, interpuso una demanda contra el Estado de Chile.

La acción judicial, representada por el abogado Andrés Durán, apunta a una “falta de servicio” por parte de Gendarmería.

Apuntan a que el Estado falló en su deber constitucional de resguardar la vida e integridad física de una persona bajo su custodia.

El crimen ocurrió cuando Vincent González, de 27 años, fue atacado por su compañero de celda, Diego Valdés San Martín, quien utilizó armas blancas artesanales para cometer el homicidio.

La demanda puntualiza dos situaciones críticas. En primer lugar, sostiene que hubo una falla en la segregación penal, dado que la víctima, había sido calificada como un reo de menor compromiso delictual, y fue encerrado en la misma celda con un interno de alta peligrosidad.

En segundo lugar, la demanda indica que habría una nula fiscalización al interior del recinto, lo que permitió que el victimario mantuviera en su poder los elementos cortopunzantes utilizados en el ataque.

Por todo lo anterior, la madre del joven asesinado exigen una indemnización de $280 millones.