La millonaria demanda ganada por dueños de la Antigua Fuente: Estado les deberá pagar más de $470 millones en indemnización

En un fallo de primera instancia, se acreditó una "falta del servicio" por parte del Estado a raíz de los daños que sufrió el local ubicado a pasos de Plaza Baquedano.

El 24° Juzgado Civil de Santiago acogió de forma parcial una demanda contra el Estado de Chile por la falta de servicio del Estado tras el estallido social.

Dicha acción judicial fue presentada por los propietarios de la ex Fuente Alemana, actualmente conocida como Antigua Fuente.

Según lo informado por La Tercera, el tribunal condenó al Estado a pagar un total de $475.632.333 por concepto de lucro cesante, además de pagos por daño moral en favor de Claudio Siri Iglesias, Carlo Siri Scolari y Paula Andrade Ifchenko.

A raíz de que, en su demanda original, los denunciantes Carlo y Claudio Siri habían exigido al Fisco una indemnización total de $1.200 millones, luego del fallo de primera instancia anunciaron que apelarán ante la Corte de Apelaciones de Santiago.

Más allá de la compensación económica, el fallo de la justicia apunta a que el informe médico presentado por Siri sobre la afectación de la situación contra su familia “constituye un indicio grave en cuanto a que Pablo Siri Ravera, de 86 años de edad a esa época, tuvo un deterioro cognitivo que se agravó desde fines de 2019, afectando sus capacidades en sus labores diarias de vida y requiriendo asistencia en aspectos de su terapia, en hábitos saludables y mantenimiento de la actividad física y participación social, y que se le diagnosticó, además, una recidiva (recaída) del cáncer de próstata que hasta ese momento se había mantenido estable con su terapia hormonal”.

“Los videos permiten observar imágenes del estallido social en distintas fechas, en Plaza Baquedano, pero sin vista al local de la Antigua Fuente; de cómo se suscitaban los desórdenes y su grado de violencia, como también, como Carabineros de Chile trataba de contenerlos, pero principalmente desde dicha plaza, sin arremeter directamente contra los violentista”, sentenció la justicia.