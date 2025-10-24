La hora del exfiscal Manuel Guerra: Fiscalía presentará querella en su contra por prevaricación, violación de secreto y cohecho

Según información a la que tuvo acceso CNN Chile, la acción legal se presentará esta tarde contra el otrora encargado de la Fiscalía Regional Metropolitana Oriente.

El fiscal regional de Arica, Mario Carrera, dio a conocer que el Ministerio Público presentará una querella de capítulos contra el exfiscal Manuel Guerra, por los delitos de prevaricación, violación de secreto y cohecho.

Según lo confirmó Carrera a CNN Chile, la acción legal se interpondrá hoy, contra el exjefe de la Fiscalía Regional Metropolitana Oriente.

🔴AHORA| Fiscal de Arica, Mario Carrera, confirmó en exclusiva con @CNNChile que ingresarán HOY querella de capítulos contra ex fiscal Manuel Guerra, x delitos de prevaricación, violación de secreto y cohecho. @tv_monica pic.twitter.com/6lZkk41HcN — Miguelangel Araya (@solomaraya) October 24, 2025

El caso contra el exfiscal Guerra comenzó luego que se revelaran conversaciones que tuvo con el abogado Luis Hermosilla en el marco del denominado caso Audios.

En particular, contra el expersecutor se indagan eventuales delitos ocurridos mientras lideraba causas de alta connotación pública, como el denominado caso Penta, o causas como Exalmar.

Según un reportaje de Ciper de 2024, en uno de los diálogos entre Guerra y Hermosilla hablaban de coordinarse con “Andrés” para darle una “salida” al caso Penta.