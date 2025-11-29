La historia de la joven escritora que forjó su amor por la poesía en la Teletón: Isabel Allende elogió su primer libro

"Entregarlo a los 14 institutos también me sirvió para reafirmar mi amor propio, que creí que había perdido o que se había roto en mi corazón", expresó Ana Laura Huanca sobre el lanzamiento de su libro Pintando sueños con letras.

Desde el desierto, la joven Ana Laura Huanca forjó su amor por las letras. Para ella, San Pedro de Atacama es su hogar.

Cuando era pequeña reconoce que el camino no fue fácil. Contó que no se sentía invisible, pero debido a su movilidad reducida los niños no jugaban con ella.

“Era difícil estar sola, pero aprendí a convivir con mi soledad desde muy chiquita”, comentó.

Así inició un viaje marcado por una mezcla de sentimientos que comenzó a destrabar en la Teletón, donde le recomendaron hablar y plasmar sus emociones. Fue ahí donde nació una escritora. Con el paso del tiempo reafirmó su pasión por la poesía, y su profesora Ingrid Vielma ha tenido un papel clave en su formación.

“Había pasado por una época de mucha oscuridad, pero quería sacar todo lo triste o lo malo que había en mi corazón, y yo no sabía cómo hacerlo, ni cómo hacerlo de una forma sana”, confidenció.

En este proceso, Ana logró crear su libro Pintando sueños con letras, bajo el seudónimo Laly Huanca.

“Entregarlo a los 14 institutos también me sirvió para reafirmar mi amor propio, que creí que había perdido o que se había roto en mi corazón”, cerró.

“Que puedas continuar con este camino precioso”

La reconocida escritora Isabel Allende, desde California, la felicitó por su incursión en el mundo de la poesía: “Ana Laura, te quiero mandar un abrazo muy, muy grande desde lejos y felicitarte por la publicación de tu primer libro, que espero que no sea el último. Que puedas seguir vertiendo tu imaginación, tus emociones y tus experiencias en la página o en la pantalla”.

“Que puedas continuar con este camino precioso, que es el oficio de la escritura”, cerró.