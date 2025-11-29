País teletón

La historia de la joven escritora que forjó su amor por la poesía en la Teletón: Isabel Allende elogió su primer libro

Por CNN Chile

29.11.2025 / 15:28

{alt}

"Entregarlo a los 14 institutos también me sirvió para reafirmar mi amor propio, que creí que había perdido o que se había roto en mi corazón", expresó Ana Laura Huanca sobre el lanzamiento de su libro Pintando sueños con letras.

Desde el desierto, la joven Ana Laura Huanca forjó su amor por las letras. Para ella, San Pedro de Atacama es su hogar.

Cuando era pequeña reconoce que el camino no fue fácil. Contó que no se sentía invisible, pero debido a su movilidad reducida los niños no jugaban con ella.

“Era difícil estar sola, pero aprendí a convivir con mi soledad desde muy chiquita”, comentó.

Así inició un viaje marcado por una mezcla de sentimientos que comenzó a destrabar en la Teletón, donde le recomendaron hablar y plasmar sus emociones. Fue ahí donde nació una escritora. Con el paso del tiempo reafirmó su pasión por la poesía, y su profesora Ingrid Vielma ha tenido un papel clave en su formación.

“Había pasado por una época de mucha oscuridad, pero quería sacar todo lo triste o lo malo que había en mi corazón, y yo no sabía cómo hacerlo, ni cómo hacerlo de una forma sana”, confidenció.

En este proceso, Ana logró crear su libro Pintando sueños con letras, bajo el seudónimo Laly Huanca.

“Entregarlo a los 14 institutos también me sirvió para reafirmar mi amor propio, que creí que había perdido o que se había roto en mi corazón”, cerró.

“Que puedas continuar con este camino precioso”

La reconocida escritora Isabel Allende, desde California, la felicitó por su incursión en el mundo de la poesía: “Ana Laura, te quiero mandar un abrazo muy, muy grande desde lejos y felicitarte por la publicación de tu primer libro, que espero que no sea el último. Que puedas seguir vertiendo tu imaginación, tus emociones y tus experiencias en la página o en la pantalla”.

“Que puedas continuar con este camino precioso, que es el oficio de la escritura”, cerró.

DESTACAMOS

Servicios Ya comenzó el Black Friday: ¿Cuál es el sitio oficial del evento?

LO ÚLTIMO

País La historia de la joven escritora que forjó su amor por la poesía en la Teletón: Isabel Allende elogió su primer libro
“Todo estaba arreglado”: Cómo se hiló el escándalo que tiene a Miss Universo en el ojo del huracán
"Yo sé lo que es estar a puertas de morir": La historia y presente de Daniela García, la joven que jugó un papel clave en la Teletón 2003
Francisco Vidal elogia consulta del PDG y afirma que aún hay un gran porcentaje de votantes en “duda”
Encuesta Panel Ciudadano: Un 49% de los votantes de Parisi apoyaría a Kast en segunda vuelta y un 16% a Jara
Caso Vicente: Perrito mutilado en vías del tren en La Araucanía motivó querella por maltrato con ensañamiento