La Florida: Demolición de animita dedicada al “Santo de los Ladrones de Autos” terminó con dos detenidos

Por CNN Chile

22.10.2025 / 10:42

Carabineros informó que los arrestados son familiares de Johan Chandía, el joven al que se le hizo un "homenaje" con la construcción de la animita.

Este miércoles, Carabineros junto a personal de la Municipalidad de La Florida demolieron una animita ubicada en la Villa O’Higgins de la comuna.

La situación se llevó a cabo durante la mañana, “con la finalidad de poder devolver los espacios públicos y evitar este tipo de escenas, para así prevenir otros delitos”, indicó la teniente coronel Irlanda Crespo, de la Prefectura Santiago Cordillera.

La animita estaba relacionada al “Santo de los Ladrones de Autos”, en referencia a Johan Chandía, un joven de 16 años que murió en 2024 en un intento de encerrona en La Cisterna y que pertenecía al clan familiar “Los Chandía”, vinculados a robos y narcotráfico.

Demuelen animita vinculada al "Santo de los Ladrones de Autos" en La Florida/Agencia Uno

En el lugar, se reportó que ladrones dejaban llaves de autos robados como un símbolo de “ofrenda”.

La teniente coronel señaló que hay dos personas detenidas -una mujer y un hombre- por el delito de desórdenes, quienes son familiares de Chandía, y que fueron puestos a disposición del Ministerio Público.

Asimismo, se registraron desórdenes menores que fueron controlados de manera oportuna por personal policial.

Crespo añadió que se incautó un vehículo que mantenía encargo por robo.

El sector donde se ubicaba la animita será resguardado por efectivos policiales con el objetivo de “evitar que esto vuelva a darse”, detalló Crespo.

