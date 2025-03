“La experiencia no es una forma de pago”: Ministerio del Trabajo raya la cancha tras polémicos dichos de Karol Dance

Hace algunos días se reveló que el comunicador, en su plataforma, contaba con colaboradores no remunerados y sin contrato de trabajo, lo cual él mismo confirmó y defendió.

Polémica causaron estos últimos días los dichos del comunicador Karol Lucero, más conocido como Karol Dance, quien lidera una productora de contenidos digitales y audiovisuales.

En redes sociales se reveló que, en su plataforma digital, Lucero contaba con colaboradores no remunerados y sin contrato de trabajo, lo cual posteriormente él mismo confirmó y defendió.

“Un mensaje, a los veinteañeros, sobre todo; no teman a hacer trabajos que no tengan una remuneración económica, no todo trabajo va a ser remunerado económicamente, pero puede ser una remuneración de experiencia, de aprendizaje”, argumentó.

La polémica escaló al Gobierno, quienes, a través del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, se refirieron al tema, aclarando algunos puntos y realizando un llamado a denunciar cualquier irregularidad en la Dirección del Trabajo (DT).

Ministerio del Trabajo raya la cancha

El ministerio usó el Instagram de su personaje “Trabejita” y, en una infografía, señalaron que “la experiencia no es una forma de pago. Las relaciones laborales se establecen formalmente en un contrato, que debe indicar tu sueldo y el horario de trabajo, entre otras cosas”.

“El contrato es importante, ya que es el acuerdo que crea derechos y obligaciones entre empleador y trabajador. Se definen el salario y la jornada laboral. La remuneración es el pago por tus servicios y contiene los descuentos legales para asegurar, entre otras cosas, cotizaciones previsionales y de salud. De experiencia no se vive”, agregaron.

En otra publicación posterior, abordaron el tema de empleo adolescente, recalcando que “la experiencia no es una remuneración”. “El trabajo adolescente es una realidad. Si necesitas hacerlo, es fundamental que sea en un lugar donde se respeten tus derechos y seguridad. La ley permite el trabajo adolescente protegido bajo ciertas condiciones”.

