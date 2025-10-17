La emotiva despedida de pareja de piloto que murió en accidente de helicóptero: “Te dejo mis alas…”
Por CNN Chile
17.10.2025 / 14:48
El joven piloto de la FACh falleció en un accidente durante una expedición a los Campos de Hielo Sur.
La pareja de Sergio Hidalgo, el piloto que murió en un accidente en helicóptero durante una expedición a los Campos de Hielo Sur, publicó una emotiva despedida en redes sociales.
Vía Instagram, la joven se despidió del militar: “Mi único y más grande amor. Te robaste mi corazón, y aquí estoy, casi una década juntos. Te dejo mis alas para que vuelvas a casa”.
“Esas mismas alas que me diste siempre para ser feliz, para crear, para ser yo, para amarte, porque un amor así no lo encontraré en ninguna parte. Te espero”, continuó.
Luego, afirmó que “ni una maleta de lingotes entrega certeza”, añadiendo que “en estos momentos solo queda el sentir que actuaste bien y lo diste todo por esa persona”.
“Si hay algo que pudiera hacer, sería retroceder el tiempo y disfrutarlo como si fuera el último”, cerró el emotivo mensaje, añadiendo en otra historia que Hidalgo era su “héroe”.
¿Quién era Sergio Hidalgo?
- Sergio Hidalgo Leiva tenía 32 años y era Capitán de Bandada (A) de la Fuerza Aérea de Chile (FACh).
- Comenzó en 2011 su carrera en la Escuela de Aviación de la FACh, hasta el 2014, realizando cursos en la Inter American Air Force Academy y en la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) entre 2016 y 2022.
- Según su Linkedin, contaba con 11 años de experiencia en la FACh, trabajando en diferentes áreas, tales como logística, procesos de instrucción y operaciones aéreas.
- En su biografía en el sitio detalló que contaba con experiencia “volando helicópteros y aeronaves de ala fija, con más de 1.200 horas de vuelo; dentro de las cuales, 900 corresponden a ala rotatoria y más de 300 a ala fija”.
- Leiva actualmente se desempeñaba como piloto de la aeronave y prestaba servicios en el Grupo de Aviación N° 9.