La emotiva despedida de pareja de piloto que murió en accidente de helicóptero: “Te dejo mis alas…”

El joven piloto de la FACh falleció en un accidente durante una expedición a los Campos de Hielo Sur.

La pareja de Sergio Hidalgo, el piloto que murió en un accidente en helicóptero durante una expedición a los Campos de Hielo Sur, publicó una emotiva despedida en redes sociales.

Vía Instagram, la joven se despidió del militar: “Mi único y más grande amor. Te robaste mi corazón, y aquí estoy, casi una década juntos. Te dejo mis alas para que vuelvas a casa”.

“Esas mismas alas que me diste siempre para ser feliz, para crear, para ser yo, para amarte, porque un amor así no lo encontraré en ninguna parte. Te espero”, continuó.

Luego, afirmó que “ni una maleta de lingotes entrega certeza”, añadiendo que “en estos momentos solo queda el sentir que actuaste bien y lo diste todo por esa persona”.

“Si hay algo que pudiera hacer, sería retroceder el tiempo y disfrutarlo como si fuera el último”, cerró el emotivo mensaje, añadiendo en otra historia que Hidalgo era su “héroe”.

¿Quién era Sergio Hidalgo?