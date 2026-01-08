La dura respuesta del ministro Gajardo tras emplazamiento de Jadue al Gobierno: “Está absolutamente ajeno a la realidad”

El jefe de la cartera de Justicia se refirió a los dichos del exalcalde durante el lanzamiento de un libro, instancia en la que emplazó duramente a los ministros de su sector.

El ministro de Justicia, Jaime Gajardo, abordó los dichos del exalcalde de Recoleta, Daniel Jadue, quien emplazó a los ministros del Partido Comunista a propósito de su causa judicial.

Cabe recordar que el otrora jefe comunal es investigado en el marco del caso Farmacias Populares, donde se le acusa por los delitos de concursal, cohecho, estafa y fraude al fisco.

Fue durante el lanzamiento del libro Revolución Social en Chile —actividad realizada en su hogar debido a que se encuentra con la medida cautelar de arresto domiciliario— que Jadue acusó una inacción por parte de los ministros comunistas.

“Estoy preso en este gobierno con ministro de Justicia comunista (Jaime Gajardo), con ministra secretaria general comunista (Camila Vallejo) y todos saben que es todo un montaje. ¿Y ustedes creen que a alguien se le ha movido una pestaña dentro del mundo nuestro? No, porque son parte de la persecución”, acusó el exalcalde.

La dura respuesta del ministro Gajardo a Jadue tras emplazamiento

Consultado sobre estos dichos, el ministro Gajardo partió señalando que “en nuestro país prima el Estado de Derecho; todas las personas tienen un proceso racional y justo”. Hay instituciones que llevan adelante la investigación que son distintas al Ejecutivo”.

“Los ministros de Estado tenemos una prohibición expresa de abocarnos o de intervenir en causas pendientes. Las investigaciones se hacen por organismos independientes, no se hacen bajo ninguna circunstancia con intenciones políticas”, agregó.

En esta línea, el secretario de Estado recalcó que “bajo ninguna circunstancia las declaraciones que ha realizado el exalcalde tienen asidero en la realidad”. “No solo está fuera del Derecho, está fuera de la Constitución, sino que está absolutamente ajeno a la realidad y son declaraciones que no tienen ningún asidero”.