La dura respuesta de Mayol a Parisi tras acusaciones por encuestas: “Dice que manipulamos los datos y eso es gravísimo”

El sociólogo respondió a los emplazamientos del líder del PDG, quien lo llamó a "nunca más hacer ninguna encuesta".

El sociólogo y exprecandidato presidencial, Alberto Mayol, respondió a los emplazamientos realizados por el excandidato presidencial del Partido de la Gente, Franco Parisi.

Luego de obtener el tercer lugar en la carrera presidencial, Parisi arremetió contra las encuestas y contra Mayol, por los resultados de la encuesta de La Cosa Nostra.

“Manipulaste a Chile y todos los medios hicieron real una gran mentira de tu encuesta y todas. Por decencia no deberías hacer nunca más ninguna encuesta hacia daño a la real voluntad de los chilenos”, señaló el excandidato del Partido de la Gente.

Al repecto, en conversación con TVN, Mayol aseguró que “las encuestas se han usado como mecanismo, en Chile y muchas partes, para levantar y bajar candidaturas. Son una herramienta electoral“.

Sin embargo, apuntó a que Parisi está en el límite de acusaciones sin evidencia: “Está en el límite, no solo impropia moralmente, sino que fuera de la ley”.

“Dice que manipulamos los datos y eso es gravísimo. Yo me estoy jugando un prestigio y vengo a defender lo que hemos trabajado. Entonces me parece vergonzoso que alguien diga algo así”, añadió.

Del mismo modo, sostuvo que “se lo digo directamente a Franco Parisi: descarto por completo cualquier tipo de manipulación. Pudiera ver mis bases de datos; las puedo enviar a algún correo… lo que quiera”.