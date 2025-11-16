La dura derrota de Evelyn Matthei: Chile Vamos queda fuera del balotaje por segunda presidencial consecutiva

La abanderada consiguió una votación competitiva en la Región Metropolitana, pero fue superada en casi todo el resto de regiones.

Dura, compleja, difícil. Así podríamos definir lo que fue la campaña presidencial de la abanderada de Chile Vamos, Evelyn Matthei (UDI) que concluyó este domingo.

A pesar de conseguir una buena votación en la Región Metropolitana, en la que quedó en tercer lugar, tuvo un mal desempeño en el resto de regiones.

Un resultado impensado hace meses, cuando la exalcaldesa de Providencia lideraba las encuestas. Sin embargo, de a poco fue perdiendo respaldo ciudadano, el que se fue decantando en José Antonio Kast y Johannes Kaiser.

La carta de Chile Vamos nunca pudo revertir la situación, cuya debacle comenzó a marcarse con el desmarque de diversas figuras políticas de su sector hacia la campaña de Kast. Alcaldes y diputados comenzaron de a poco a distanciarse de Matthei, acercándose al republicano.

De hecho, algunos alcaldes de los partidos de Chile Vamos concurrieron al cierre de campaña de Kast.

De esta manera, Chile Vamos, por segunda elección presidencial consecutiva, no logra instalar a su candidato en la segunda vuelta presidencial. En las elecciones pasadas, el actual alcalde de Ñuñoa, Sebastián Sichel quedó cuarto por debajo de Franco Parisi.

Matthei y La Moneda: Una aspiración de más de 30 años

Las aspiraciones presidenciales de Matthei datan desde comienzos de la década de los 90. Al menos públicamente.

Uno de los primeros hitos que marcó la voluntad de la exalcaldesa de Providencia fue el denominado “Kiotazo”.

Esto luego que Sebastián Piñera fuera víctima de espionaje telefónico y se filtrara una conversación con un amigo en la que le pedían a un panelista de “A eso de”, de Megavisión. En esta conversación, Piñera entregaba detalles para golpear los puntos más débiles de Evelyn Matthei.

¿El motivo de dicha disputa? Tanto Piñera como Matthei luchaban por convertirse en el candidato presidencial de Renovación Nacional de cara a las elecciones de 1993.

El resultado de su primera aventura presidencial la dejó fuera de la carrera por La Moneda, y posteriormente renunciaría a RN para comenzar a militar en la UDI.

La última derrota presidencial de Matthei

El año 2013 fue particularmente agitado para la entonces denominada Alianza por Chile, que posteriormente se transformaría en Chile Vamos. Y lo fue aún más para la UDI.

El movimiento gremialista tenía como una de las principales opciones presidenciales a Laurence Golborne, quien había obtenido gran popularidad desde el rescate de los 33 mineros en 2010.

Sin embargo, luego de varias discusiones entre Golborne y la directiva del partido, finalmente decidieron llevar como candidato a Pablo Longueira, histórico militante de la colectividad de avenida Suecia, y la que parecía como una carta segura para competir con la popularidad de Michelle Bachelet.

Dicha solidez electoral de Longueira se vio ratificada en su triunfo en las primarias del conglomerado a fines de junio de dicho año, en las que derrotó al abanderado de Renovación Nacional, Andrés Allamand.

Pero las situaciones complejas no se quedaron ahí. Esto porque menos de un mes después, el propio Longueira bajó su candidatura indicando que estaba afectado por un cuadro depresivo.

Así, la coalición se quedaba sin candidato a poco menos de 4 meses de la elección en la que enfrentarían, por segunda vez, a Bachelet.

Fue en este punto que la propia Matthei apareció como la nueva candidata de la Alianza. No obstante aquello, toda la situación agitada que vivió el conglomerado durante esos meses vería su término en la segunda vuelta presidencial del 15 de diciembre, momento en que recibió una aplastante derrota por parte de Michelle Bachelet.

La entonces exPresidenta consiguió un 62,17 % de las preferencias en el balotaje, lo que la posicionó como la cuarta candidata que más diferencia obtuvo sobre su competidor desde la existencia del voto voluntario.