La despedida de Chile a Tommy Rey: Plaza de Armas se llenó de cumbia y festividad en su honor

Un viernes de cumbia, nostalgia y alegría en honor a todas las festividades en las que estuvo presente la voz de Tommy Rey. De manera espontánea, se agruparon diversas generaciones para bailar y despedirse de Patricio Zúñiga.

La música en el Teatro Caupolicán se escuchó hasta la calle. En el escenario compartieron Leo Rey y Quique Neira, pero esta vez no era un concierto como cualquier otro, sino un homenaje a Patricio Zúñiga, histórico vocalista de Tommy Rey.

En el lugar, el público se congregó para bailar cumbias y corear sus mejores éxitos. Hasta las 21:00 horas, el homenaje se llevó a cabo en el recinto ubicado en Santiago Centro.

Luego, la instancia continuó en el Auditorio Valentín Trujillo, en la Sociedad Chilena de Autores e Intérpretes Musicales (SCD), donde se extendió hasta la mañana de este viernes 28 de marzo.

Desde la SCD comenzó el recorrido, hubo una parada por la Pérgola de las Flores, a eso de las 9:40 de la mañana en la caravana lo seguía una multitud, gritando “Tommy amigo, el pueblo está contigo”, otros lanzaban flores y una adulta mayor corría por las calles con sus banderas chilenas.

Al ingresar a la Catedral, y antes de que comenzara la misa dedicada al cantante, CNN Chile Radio conversó con Bombo Fica, quien expresó sobre Zúñiga: “Hoy día despedimos a dos hombres: el artista, que queda estampado en el pueblo, en el pueblo más humilde, con una cumbia absolutamente transversal; pero también a la persona, porque él fue un gran luchador social. Fue un hombre con opinión, tenía una postura y quería un Chile mejor”.

“Él entregaba su trabajo siempre esperando que la alegría que provocaba en el pueblo se reflejara también en un bienestar para este pueblo sufrido. Creo que eso también hay que destacarlo, porque aquellos que dejan huella, no solamente en lo artístico, también son una esperanza para los que, de repente, se desmoralizan pensando que no hay hombres buenos en este país. Y sí los hay: correctos, decentes y que quieren un Chile mejor. Y Tommy Rey era uno de ellos”, sostuvo.

En paralelo a la misa, se vivía otra ceremonia, pero esta tenía la voz popular. En la Plaza de Armas, de forma espontánea, se congregaron adultos mayores, jóvenes y niños para bailar cumbia. Un cruce de diversas generaciones disfrutaba los éxitos de El Galeón Español, Daniela y Los Domingos.

Sobre la jornada y cómo ha enfrentado la pérdida de Zúñiga, Pablo Barraza, fundador de Los Vikings 5, señaló en CNN Chile que, durante la noche, “estaba tomando tecito, me llaman por teléfono y me dicen: “Hace media hora falleció Tommy Rey. Hasta ahí no más quedé yo, me fui al estudio un rato, pensando en que ojalá fuera mentira… Entonces, son sentimientos encontrados, de mucha pena, pero la alegría queda, o sea, los recuerdos quedan de la alegría que él tenía en los escenarios, porque de abajo era fome el profe, de verdad, abajo no conversaba mucho”.

Detrás del traje y los escenarios, Barraza reiteró que “era muy serio, que de repente daba miedo, no saber en qué estado de ánimo estaba”.

El cortejo fúnebre culminó en el Cementerio Manantial de Maipú.