La denuncia de Peñalolén contra la ANFP: Acusa que lleva 16 años sin patente municipal y advierte eventual deuda de $172 millones

El alcalde de Peñalolén, Miguel Concha, denunció este jueves que la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) lleva al menos 16 años funcionando en la comuna sin contar con patente municipal y que mantiene obligaciones pendientes por concepto de derechos de aseo.

Según informó el municipio, la institución desarrolla actividades desde 2010 en el inmueble ubicado en avenida Quilín 5635, sin haber regularizado su situación.

De acuerdo con antecedentes de la Dirección de Administración y Finanzas de la Municipalidad de Peñalolén, la eventual deuda de la ANFP podría alcanzar los $172 millones, considerando obligaciones acumuladas, reajustes, intereses y multas establecidos por la normativa vigente.

“En Peñalolén las reglas son iguales para todos. No puede ser que una institución de esta magnitud lleve tantos años años funcionando en nuestra comuna y mantenga obligaciones municipales pendientes durante décadas, mientras nuestros locatarios honestos cumplen con sus obligaciones”, afirmó Concha.

El jefe comunal agregó que “vamos a seguir fiscalizando y cobrando las obligaciones que correspondan, independiente de quién se trate. Estos ingresos para el Municipio son necesarios para financiar la seguridad, la salud, el aseo y otras necesidades básicas de nuestras familias”.

Finalmente, el alcalde anunció que durante las próximas semanas la ANFP recibirá una notificación de cobranza para regularizar su situación. Una vez resueltas las obligaciones pendientes, la institución deberá completar los trámites municipales necesarios para formalizar su funcionamiento en la comuna.