La declaración del FA que buscaba evitar un AC contra Pardow que nunca fue publicada y que dividió al oficialismo

Luego del escándalo que provocó error en el cálculo que duplico los costos de las cuentas de la luz, el Frente Amplio (FA) intentó construir un frente político en defensa de Diego Pardow, exministro de Energía, ante la posibilidad de una acusación constitucional.

El proyecto de declaración, impulsado por la bancada FA, buscaba sumar al oficialismo e incluso a la Democracia Cristiana (DC) y advertía que la ofensiva opositora podría distraer del objetivo principal: resarcir a las familias afectadas.

Según consignó La Tercera, el texto señalaba: “Lamentamos que sectores de la oposición hayan decidido concentrar sus esfuerzos en promover una nueva acusación constitucional contra un ministro que ya no está en funciones, desviando la atención y los recursos del Congreso de la tarea esencial: reparar el daño a las familias”.

El documento también hacía un llamado a priorizar el bienestar ciudadano por sobre las disputas partidistas: “Llamamos a todas las fuerzas políticas a actuar con responsabilidad y sentido de urgencia, poniendo por delante el bienestar de las personas y no las disputas partidistas”.

Sin embargo, la declaración nunca se difundió. La DC, a través de su jefe de bancada, Héctor Barría, rechazó avalarla, argumentando que no se puede descartar ninguna acción frente a los cobros excesivos de luz, lo que podría incluir un libelo contra Pardow.

El Frente Amplio mantiene su postura defensiva. Su secretario general, Andrés Couble, aseguró que, de presentarse una acusación, esta carecería de fundamentos y sería rechazada tanto por el oficialismo como por sectores opositores prudentes.

Fuentes cercanas a Pardow, —citadas por el medio anteriormente mencionado— confirmaron que el exministro no solicitó apoyo partidario, buscando mantenerse al margen del debate público y enfocar la atención en la solución rápida a los problemas de las familias afectadas por los cobros indebidos.