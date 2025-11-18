La carta de la presidenta del FA a la militancia: De “disputar” la segunda vuelta presidencial contra Kast a fortalecer el despliegue del partido

La presidenta del Frente Amplio, Constanza Martínez, se refirió a los desafíos que enfrentará la militancia en la segunda vuelta presidencial y llamó a “ser respetuosos de todos los votantes, sin caer en la complacencia”.

Durante este martes, la presidenta del Frente Amplio (FA), Constanza Martínez, envió una carta a la militancia en la que realizó un balance de los resultados de las elecciones presidenciales y parlamentarias.

“Nuestro partido ha obtenido un buen resultado dentro de las proyecciones, logrando una bancada de 17 diputados y diputadas, lo que nos posiciona como la fuerza con más representantes en la izquierda y el progresismo. Asimismo, pasamos de uno a dos senadores, con los triunfos de Beatriz Sánchez en Maule y Diego Ibáñez en Valparaíso”, abrió en el escrito.

En paralelo, mencionó que la colectividad sufrió “derrotas que nos duelen”, como en los casos de los diputados Jaime Sáez, Andrés Giordano, Clara Sagardía y Claudia Mix, además del senador Juan Ignacio Latorre, quien buscaba un escaño en la Cámara.

Por otro lado, también abordó el desempeño del pacto Unidad por Chile, donde destacó que “es la ratificación del camino de unidad emprendido hace más de un año, porque hoy la evidencia confirma que no es solo un lugar común decir que ‘juntos somos más fuertes’”.

Asimismo, resaltó que “los resultados de nuestra bancada son fruto de un diseño de estrategia partidaria concienzudo que tuvo expresiones, entre otras cosas, en un desarrollo de marca, de relato, de posicionamiento deseado, de despliegue territorial y de una estrategia digital fuerte”.

La segunda vuelta presidencial

Martínez también abordó la carrera presidencial, donde la candidata Jeannette Jara se medirá contra José Antonio Kast este próximo 14 de diciembre.

“Para nadie es un misterio que el 26,8% de los votos con los que nuestra candidata presidencial encabezó la primera vuelta nos plantea el desafío de salir a conquistar a los más de 4 millones de compatriotas que no votaron por la ultraderecha ni por nosotros y que están totalmente en disputa”, remarcó.

En esa línea, subrayó que, en este corto plazo, la colectividad enfrenta el desafío de convencer a la ciudadanía de las propuestas del progresismo, poniendo énfasis en que “el cambio que ofrece Kast es, en realidad, un retroceso”.

“En el largo plazo, los resultados nos interpelan a fortalecer nuestra organización y abrir un camino de escucha para atender mejor los sueños, las esperanzas y las preocupaciones de nuestro país”, planteó.

Respecto de los desafíos que enfrenta este segundo tiempo, agregó: “No hay ningún destino escrito. Parisi ya demostró que una parte importante del país no se mueve en el eje tradicional izquierda–derecha; ese electorado es un mundo en el que debemos desplegarnos con un mensaje claro, concreto y conectado con sus preocupaciones reales”.

“Debemos ser respetuosos de todas y todos los votantes, sin caer en la complacencia: defender nuestros principios, respaldar al Gobierno de nuestro compañero Gabriel Boric y encarar con más fuerza lo que viene, sin ingenuidades”, cerró.