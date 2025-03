La carrera presidencial de Carolina Tohá: Diálogos con Bachelet y su postura sobre Daniel Jadue en primarias

La exministra del Interior enfatizó la importancia de realizar primarias competitivas en la centroizquierda; sin embargo, advirtió que existen ciertos "bordes".

No ha pasado mucho tiempo desde que Carolina Tohá decidió emprender la carrera presidencial y dar un paso al costado en sus funciones en el Ministerio del Interior. La decisión fue tomada en medio de la incertidumbre del oficialismo respecto a la postura de la expresidenta Michelle Bachelet sobre una posible nueva candidatura. Finalmente, la militante del Partido Por la Democracia (PPD) dio un paso adelante.

La precandidata comentó que ha sostenido conversaciones con Bachelet, señalando: “Es una persona con la que tengo mucha historia”.

Además, expresó que le ha manifestado cómo se siente al asumir este nuevo desafío y que ambas han intercambiado experiencias. “Ella va a apoyar a la candidatura que el sector elija y se la va a jugar por ser un factor de unidad, no por ser ella quien determine quién será el candidato, sino por poner todo su capital político detrás de quien se defina. Espero que eso lo decidamos, idealmente, a través de la ciudadanía”, complementó.

Consultada sobre si hubo una coordinación previa con la exmandataria antes de que emitiera su pronunciamiento en el que declinaba una nueva postulación, Tohá aclaró en Radio Biobío: “No sabía que iba a salir ese video ese día, pero siempre supe, porque he hablado con ella en otras oportunidades, que no quería ser candidata”.

¿Qué dijo Tohá sobre compartir unas primarias con Jadue?

En cuanto al estado de la centroizquierda, la exministra enfatizó que el sector se ha caracterizado por la defensa de la democracia y los derechos humanos. “En esto no hay dobleces en Chile”, afirmó.

Asimismo, señaló que el problema no radica en los partidos, sino en la postura que han adoptado ciertas figuras, como Daniel Jadue en relación con Venezuela. Al respecto, sostuvo que es conocida la posición “categórica” que ha tenido el sector político que representa, así como también la del Gobierno.

Respecto a un eventual escenario en el que el militante del Partido Comunista (PC) compita en una primaria, manifestó: “Me costaría mucho. No me sentiría nada cómoda, porque cuando estás en una primaria, por más que tengas la convicción de que vas a ganar, asumes que, si otro resulta vencedor, debes apoyarlo. Entonces, yo no me veo en un Chile encabezado por alguien que transforme al país en el primer socio estratégico de Maduro. No me veo en eso, no me gustaría ni lo espero para Chile”.

Finalmente, expresó su deseo de que haya primarias amplias con las diversas fuerzas que componen la centroizquierda, desde la Democracia Cristiana (DC) hasta el Partido Comunista (PC).