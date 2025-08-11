“La candidatura de Jara ya se estancó”: MEO arremete contra la candidata oficialista y contra Kast
El precandidato presidencial además aseguró que José Antonio Kast "es un populista impresentable".
El precandidato presidencial, Marco Enríquez-Ominami, se refirió a la actualidad de la carrera presidencial, particularmente sobre Jeannette Jara (PC) y José Antonio Kast (Republicano).
En conversación con Radio Biobío, ME-O fue consultado por los flancos del oficialismo, ante lo cual sostuvo que “hay cosas insólitas. Habla su encargado económico y luego la misma Jeannette Jara sale reconociendo que fue parte de una estafa electoral: ‘el programa con que gané las primarias no me acomoda'”.
Respecto al escenario electoral, Enríquez-Ominami señaló que “yo pensé que el actual escenario iba a cristalizar más tarde, a fines de septiembre. El escenario de estancamiento de Jara. Esto ha sido así: comienza con un cuento de hadas. Tengo 1% en la encuesta. Voy a la primaria más triste y con menos participación de la historia y gano, pero sacando el 5,5%, porque recordemos que el 91% del electorado no votó. Es domingo. El miércoles, una encuesta me da 38% puntos. Subí 33% en 3 días. O sea, en 24 horas nació un liderazgo que supera a Boric. Eso cree Jara“.
“Pero 15 días después bajó al 25%. Y solo suma partidos. O me equivoco. Yo pensé que eso iba a cristalizar más tarde, a fines de septiembre, y que una cierta clase media, un cierto electorado, iba a decir, mira, esto ya lo rechazamos. Me da la impresión que eso ya está empezando a decantar. Porque ninguna encuesta señala que va a ganar en la segunda vuelta“, acotó.
Respecto al abanderado republicano, apuntó a que Kast “es un populista impresentable. Habla de una zanja. Como uno conoce bien el norte, quiero explicarle que esa frontera es una zanja. Me impresiona mucho el nivel de populismo“.
“Yo no quiero caer en eso. Sería fácil decirle ‘apechuguemos juntos; unidos enfrentaremos la inseguridad, izquierda y derecha; con amor Chile puede más; construyamos una solución real’. ¡Pero cuándo ha habido soluciones irreales!”, sostuvo.