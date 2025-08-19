La batalla por el Distrito 9: Daniel Jadue, Erika Olivera, Guillermo Ramírez, Aldo Duque y más
Por Polet Herrera
19.08.2025 / 17:33
El Distrito 9 se convierte en un punto clave de las elecciones parlamentarias, con una amplia lista de candidatos que buscarán definir la futura composición del Congreso.
Comenzó la disputa por la conducción política del Congreso. El lunes 18, a las 23:59 horas, venció el plazo para que los pactos inscribieran sus candidaturas parlamentarias.
Pacto Unidad por Chile
Este pacto, integrado por el Partido Socialista, Partido Comunista, Frente Amplio, Partido por la Democracia, Democracia Cristiana y Partido Liberal, resolvió finalmente sus diferencias y confirmó la inscripción del exalcalde de Recoleta, Daniel Jadue, en medio de la audiencia de preparación de juicio oral vinculada al denominado Caso Farmacias Populares.
La lista del Distrito 9 quedó conformada por:
- Frente Amplio: Andrés Giordano
- Frente Amplio: Leonardo Jofré
- Partido Comunista: Daniel Jadue
- Partido Comunista: Boris Barrera
- Partido Socialista: Carola Canales
- Partido Socialista de Chile: César Valenzuela
- Independiente – Partido por la Democracia: Sandra González
- Partido por la Democracia: Carlos Cuadrado
Pacto Verdes, Regionalistas y Humanos
Este pacto presentó las siguientes candidaturas:
- Paola Cádiz
- Evelyn Farías
- José Sepúlveda
- Francisco Beregueti
Pacto Cambio por Chile
Conformado por el Partido Republicano, Partido Social Cristiano y Partido Nacional Libertario, sus candidatos son:
- Partido Republicano: José Carlos Meza
- Partido Republicano:Macarena García-Huidobro Llort
- Partido Republicano: Javiera Rodríguez
- Partido Nacional Libertario:Maximiliano Murath
- Partido Nacional Libertario:Margarita Garrido
- Partido Social Cristiano:Valeska de las Nieves
Pacto Chile Grande y Unido
Integrado por la Unión Demócrata Independiente (UDI), Evópoli y Renovación Nacional (RN), destacan:
- UDI: Guillermo Ramírez
- UDI:José Miguel González
- Demócratas: Erika Olivera
- Demócratas:Verónica Montecinos
- Evópoli: Aldo Duque
- RN:María Elena Barco Sánchez
El presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, cuestionó que el progresismo decidiera llevar como candidato a Jadue, debido al proceso judicial que enfrenta.
“Inaceptable que la izquierda postule como candidato a alguien acusado de corrupción a este nivel. Jadue no solo está siendo investigado, ya está acusado y enfrenta un juicio que podría terminar con una condena histórica. Aun así, lo incluyen en sus listas. Esa es la verdadera cara de la izquierda”, afirmó.
Ramírez añadió que se medirá en el Distrito 9 para disputar espacio al Partido Comunista: “Voy a competirle a Jadue en su propio distrito. Vamos a derrotar al comunismo en su cuna”.