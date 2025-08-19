La batalla por el Distrito 9: Daniel Jadue, Erika Olivera, Guillermo Ramírez, Aldo Duque y más

El Distrito 9 se convierte en un punto clave de las elecciones parlamentarias, con una amplia lista de candidatos que buscarán definir la futura composición del Congreso.

Comenzó la disputa por la conducción política del Congreso. El lunes 18, a las 23:59 horas, venció el plazo para que los pactos inscribieran sus candidaturas parlamentarias.

Pacto Unidad por Chile

Este pacto, integrado por el Partido Socialista, Partido Comunista, Frente Amplio, Partido por la Democracia, Democracia Cristiana y Partido Liberal, resolvió finalmente sus diferencias y confirmó la inscripción del exalcalde de Recoleta, Daniel Jadue, en medio de la audiencia de preparación de juicio oral vinculada al denominado Caso Farmacias Populares.

La lista del Distrito 9 quedó conformada por:

Frente Amplio: Andrés Giordano

Frente Amplio: Leonardo Jofré

Partido Comunista: Daniel Jadue

Partido Comunista: Boris Barrera

Partido Socialista: Carola Canales

Partido Socialista de Chile: César Valenzuela

Independiente – Partido por la Democracia: Sandra González

Partido por la Democracia: Carlos Cuadrado

Pacto Verdes, Regionalistas y Humanos

Este pacto presentó las siguientes candidaturas:

Paola Cádiz

Evelyn Farías

José Sepúlveda

Francisco Beregueti

Pacto Cambio por Chile

Conformado por el Partido Republicano, Partido Social Cristiano y Partido Nacional Libertario, sus candidatos son:

Partido Republicano: José Carlos Meza

Partido Republicano:Macarena García-Huidobro Llort

Partido Republicano: Javiera Rodríguez

Partido Nacional Libertario:Maximiliano Murath

Partido Nacional Libertario:Margarita Garrido

Partido Social Cristiano:Valeska de las Nieves

Pacto Chile Grande y Unido

Integrado por la Unión Demócrata Independiente (UDI), Evópoli y Renovación Nacional (RN), destacan:

UDI: Guillermo Ramírez

UDI:José Miguel González

Demócratas: Erika Olivera

Demócratas:Verónica Montecinos

Evópoli: Aldo Duque

RN:María Elena Barco Sánchez

El presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, cuestionó que el progresismo decidiera llevar como candidato a Jadue, debido al proceso judicial que enfrenta.

“Inaceptable que la izquierda postule como candidato a alguien acusado de corrupción a este nivel. Jadue no solo está siendo investigado, ya está acusado y enfrenta un juicio que podría terminar con una condena histórica. Aun así, lo incluyen en sus listas. Esa es la verdadera cara de la izquierda”, afirmó.

Ramírez añadió que se medirá en el Distrito 9 para disputar espacio al Partido Comunista: “Voy a competirle a Jadue en su propio distrito. Vamos a derrotar al comunismo en su cuna”.