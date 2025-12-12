La alerta de la embajada de Estados Unidos por los “turbazos” en Chile: Advirtieron a turistas por delitos en temporada navideña

Desde la repartición estadounidense, hicieron un llamado a adoptar medidas preventivas, especialmente en los domicilios.

Durante las últimas horas, la Embajada de Estados Unidos en Chile emitió una alerta para los turistas que se encuentren en territorio nacional por el aumento de ciertos delitos a propósito de la época navideña.

Según la información de LUN, a través de su página web, la institución informó “a los ciudadanos estadounidenses sobre un aumento general de la delincuencia que normalmente ocurre durante la temporada navideña“.

Del mismo modo, advirtieron sobre los tipos de crímenes que se reiteran: “Incidentes de allanamientos de viviendas (conocidos acá como turbazos), robos y carteristas“.

Dentro de las recomendaciones, sugieren asegurar “que puertas y ventanas en su residencia estén cerradas, incluso cuando usted esté en casa”.

Además, hicieron un llamado a usar “sistemas de seguridad, si están disponibles, y considere dejar las luces encendidas con temporizadores cuando no esté”.