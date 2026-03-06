La advertencia del diputado Schalper (RN) a su propio sector por proyecto de conmutación de penas de cárcel: “Tiene errores graves”

El diputado además aseguró que si no se le realizan modificaciones "importantes" al proyecto, no estaría dispuesto a votarlo a favor.

El diputado Diego Schalper (RN) se refirió al polémico proyecto que fue aprobado en general en el Senado y que apunta a conmutar condenas de cárcel efectiva para delincuentes de edad avanzada, con enfermedades terminales o con enfermedades crónicas.

La iniciativa generó una serie de críticas desde el oficialismo y el Gobierno, dado que advierten por la gran cantidad de criminales que podrían ser beneficiados por la medida.

En conversación con Radio Infinita, Schalper señaló sobre la iniciativa que “yo creo que tiene errores graves. Lo dije ayer, quizás fui un poquito duro. Pero jurídicamente, yo creo que hay ciertas causales que son imprecisas, y como son imprecisas, han abierto espacio a una interpretación que yo no estoy de acuerdo”.

“O sea, a mi no me parece que una persona enferma crónica, que no pueda recibir un tratamiento ‘adecuado’ -porque además la palabra ‘adecuado’ me parece de una subjetividad total- no es pertinente. A mi más bien me gusta un formato de enfermedades inhabilitantes, enfermedades terminales, y ese sería el esquema que yo aplicaría”, añadió.

Consultado sobre si cree que avanzaría en la siguiente legislatura, el parlamentario señaló que “yo creo que si no se le hacen reformas importantes, especialmente al artículo 3, letra ‘a’, yo al menos no estaría dispuesto a votarlo a favor en particular”.