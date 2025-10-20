El sentido llamado de la hermana de Krishna Aguilera: “No me voy a cansar hasta encontrarla”

Los dichos de Cristal, hermana de la mujer desaparecida, se produjeron tras la formalización del principal imputado en la causa.

Siguen las repercusiones tras la desaparición de Krishna Aguilera, joven de 19 años de San Bernardo, a quien se le perdió la pista el pasado 4 de octubre en una discoteque de Bellavista.

Este pasado domingo se realizó la formalización del principal sospechoso por la desaparición de la joven.

Se trata de un hombre de 44 años -de iniciales J.E.B.O.– y que habría tenido un vínculo afectivo con la mujer.

Al sujeto se le imputaron cargos por su presunta participación en el secuestro y posterior desaparición de Krishna Aguilera, además de una acusación por obstrucción a la justicia y por lesiones leves a funcionarios de la PDI.

En este contexto, la hermana de Krishna, Cristal, señaló a la salida del tribunal que “estoy conforme porque este hombre está preso y la PDI tiene tiempo para seguir trabajando y llegar a mi hermana, que es lo más importante ahora”.

Del mismo modo, sostuvo que “él pensó que iba a quedar impune, pero se equivocó. No me voy a cansar hasta encontrarla“.