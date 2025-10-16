Caso Krishna Aguilera: Detienen a hombre de 45 años investigado por la desaparición de la joven en San Bernardo

El sujeto sería la última persona en ver con vida a la joven de 19 años que desapareció el pasado 4 de octubre.

Durante las últimas horas, se dio a conocer la detención de un sospechoso vinculado con la desaparición de la joven Krishna Aguilera, en San Bernardo.

Según la información entregada por la PDI, se detuvo en su propio domicilio a un sujeto de 45 años, el que sería la última persona que estuvo con ella antes de perderle la pista.

Aguilera fue vista por última vez en una discoteque el pasado 4 de octubre.

Cristal, hermana de Krishna, ha señalado públicamente que el sujeto tenía un vínculo sentimental con la joven de 19 años.

Es junto al sospechoso que la joven fue vista con vida por última vez en el local nocturno de Bellavista.