País policial

Caso Krishna Aguilera: Detienen a hombre de 45 años investigado por la desaparición de la joven en San Bernardo

Por CNN Chile

16.10.2025 / 08:43

{alt}

El sujeto sería la última persona en ver con vida a la joven de 19 años que desapareció el pasado 4 de octubre.

Durante las últimas horas, se dio a conocer la detención de un sospechoso vinculado con la desaparición de la joven Krishna Aguilera, en San Bernardo.

Según la información entregada por la PDI, se detuvo en su propio domicilio a un sujeto de 45 años, el que sería la última persona que estuvo con ella antes de perderle la pista.

Aguilera fue vista por última vez en una discoteque el pasado 4 de octubre.

Cristal, hermana de Krishna, ha señalado públicamente que el sujeto tenía un vínculo sentimental con la joven de 19 años.

Es junto al sospechoso que la joven fue vista con vida por última vez en el local nocturno de Bellavista.

DESTACAMOS

País CNN Chile y Radios Regionales anuncian inédita alianza para fortalecer la oferta informativa del país

LO ÚLTIMO

#LODIJERONENCNN Secretario ejecutivo de la CNE: Ministro Pardow se enteró de error en las cuentas de luz "a mediados de septiembre"
Todo sobre Open Blondie 2025: Artistas, horarios y venta de entradas
Exministro Pérez (UDI) por dichos de Hurtado sobre Jaime Guzmán: “Usarlo para una contienda electoral me parece innecesario e imprudente”
Jara arremete contra ministro Pardow tras escándalo por cuentas de luz: Asegura que ella le pediría la renuncia
Metro lanzó nueva colección de tarjetas Bip! inspiradas en la Expo Mundo Rural: ¿En qué estaciones se venderán?
Informe interno del Vaticano apunta al "mal manejo" de casos de abuso sexual y dice que Iglesia debe apoyar a las víctimas