Katherine Martorell responde por solicitud de querellante sobre chats de Luis Hermosilla: “Mi situación procesal no ha cambiado”

Por CNN Chile 06.09.2024 / 14:50

La ex subsecretaria de Prevención del Delito recalcó que la diligencia fue realizada por la Fiscalía tras una solicitud de la parte querellante, Pegasus. Además, recalcó que "no he sido formalizada en el curso de una investigación de cinco años" y anunció que ejercerá "acciones legales contra quienes corresponda".