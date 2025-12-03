País debate archi

Kast y Jara miden fuerzas en debate sobre educación sexual integral en los colegios

Por CNN Chile

03.12.2025 / 11:19

Los candidatos exponen visiones encontradas: Mientras ella la oficialista como un escudo contra el abuso, el republicano condiciona su aplicación al respeto por la autonomía de los padres y los proyectos educativos.

En un nuevo capítulo de sus diferencias ideológicas, los candidatos presidenciales Jeannette Jara y José Antonio Kast debatieron sobre la implementación de la educación sexual integral en los colegios. Jara se mostró una firme defensora, argumentando que es una herramienta crucial para la protección de los niños.

“Creo que muchos de los abusos que se producen… tienen que ver con lo tabú, lo oculto, y yo quiero que las niñas y niños estén protegidos”, declaró, subrayando que este tipo de educación no busca imponer una identidad de género.

El respeto y los límites como eje discursivo

Por su parte, Kast no rechazó la educación sexual de plano, pero estableció condiciones estrictas. Su postura se centró en el respeto a la autonomía de los padres y a los proyectos educativos de cada colegio, advirtiendo sobre lo que considera una sobrecarga ideológica.

“Si usted entra con una representación de un acto sexual a un jardín infantil, eso para mí es una falta de respeto a los padres”, afirmó. El candidato insistió en que su gobierno combatiría la “ideología de género”, aunque aseguró que siempre se debe “respetar a la persona”, en alusión a los niños y niñas trans.

DESTACAMOS

Mundo Jóvenes chilenos tienen nueva puerta abierta: beVisioneers, la mentoría global que impulsa ideas sustentables

LO ÚLTIMO

País Kast y Jara esquivaron compromisos directos sobre el futuro del salario mínimo en 2027
Kast y Jara miden fuerzas en debate sobre educación sexual integral en los colegios
¿Cómo revisar mi Spotify Wrapped 2025?: Así puedes ver tu esperado resumen musical anual
Por brote de peste: Chile suspende la importación de productos porcinos desde toda España
Crece la tensión en el PDG por críticas de Pamela Jiles a falta de transparencia en consulta digital
José Antonio Kast en debate: “Todos los chilenos, si debieran votar hoy y tuvieran a Bukele en la papeleta, elegirían a Bukele”