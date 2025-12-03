Kast y Jara miden fuerzas en debate sobre educación sexual integral en los colegios

Los candidatos exponen visiones encontradas: Mientras ella la oficialista como un escudo contra el abuso, el republicano condiciona su aplicación al respeto por la autonomía de los padres y los proyectos educativos.

En un nuevo capítulo de sus diferencias ideológicas, los candidatos presidenciales Jeannette Jara y José Antonio Kast debatieron sobre la implementación de la educación sexual integral en los colegios. Jara se mostró una firme defensora, argumentando que es una herramienta crucial para la protección de los niños.

“Creo que muchos de los abusos que se producen… tienen que ver con lo tabú, lo oculto, y yo quiero que las niñas y niños estén protegidos”, declaró, subrayando que este tipo de educación no busca imponer una identidad de género.

El respeto y los límites como eje discursivo

Por su parte, Kast no rechazó la educación sexual de plano, pero estableció condiciones estrictas. Su postura se centró en el respeto a la autonomía de los padres y a los proyectos educativos de cada colegio, advirtiendo sobre lo que considera una sobrecarga ideológica.

“Si usted entra con una representación de un acto sexual a un jardín infantil, eso para mí es una falta de respeto a los padres”, afirmó. El candidato insistió en que su gobierno combatiría la “ideología de género”, aunque aseguró que siempre se debe “respetar a la persona”, en alusión a los niños y niñas trans.