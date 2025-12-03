Kast y Jara esquivaron compromisos directos sobre el futuro del salario mínimo en 2027

En el debate sobre el valor futuro del salario mínimo, los candidatos presidenciales José Antonio Kast y Jeannette Jara eludieron dar una respuesta directa sobre a cuánto debería subir en 2027.

Jara celebró el alza histórica reciente pero desvió la pregunta hacia su propuesta de un “ingreso vital”, combinando salario y subsidios para pymes. “En mi gobierno se va a generar lo que se denomina ingreso vital”, afirmó, sin especificar un monto objetivo para el piso salarial.

La pregunta eludida y el debate paralelo sobre sueldos públicos

Kast, por su parte, se refugió en la promesa de una “revolución de inversión” como mecanismo para mejorar los ingresos, evitando también comprometerse con una cifra. “El salario mínimo es un piso… lo que vamos a hacer es una revolución de inversión en Chile”, declaró.

El debate derivó hacia los límites salariales en el sector público, donde Jara propuso un tope de 10 veces el sueldo mínimo para cargos de confianza, mientras que Kast defendió la flexibilidad para atraer talento a empresas estatales, evidenciando otro desacuerdo fundamental en su visión del Estado.