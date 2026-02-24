Kast por tensión con Estados Unidos tras revocación de visas: “Hay muchas situaciones que hay que ir aclarando”

El presidente electo evitó adelantar medidas y afirmó que el tema se aborda en la transición con las futuras autoridades, en medio de los cuestionamientos de Washington al proyecto de fibra óptica y del conflicto diplomático con el Gobierno.

El presidente electo, José Antonio Kast, abordó este martes la tensión diplomática entre Chile y Estados Unidos, marcada por la revocación de visas a funcionarios del Gobierno de Gabriel Boric y las dudas de Washington sobre el cable submarino Chile–China Express, que busca conectar Valparaíso con Hong Kong.

Desde las afueras de la Oficina del Presidente Electo, Kast evitó referirse a decisiones concretas, pero subrayó que el escenario requiere una revisión institucional. “Los temas internacionales los estamos viendo como corresponde con las autoridades que van a ir asumiendo… creo que hay muchas situaciones que hay que ir aclarando”, sostuvo.

La controversia ocurre luego de que Estados Unidos defendiera como una decisión soberana la cancelación de visas a tres funcionarios chilenos, entre ellos el ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz, en el contexto del proyecto de cable submarino impulsado por empresas chinas..

En ese marco, Kast afirmó que su equipo está abordando los asuntos internacionales como parte del proceso de transición y que las definiciones se adoptarán de manera coordinada con las futuras autoridades.

El mandatario electo también reveló que, junto con la agenda internacional, su equipo se mantiene enfocado en los desafíos internos del próximo gobierno, con énfasis en el plano económico y el escenario fiscal.

Finalmente, sostuvo que el traspaso entre administraciones debe asegurar información completa y oportuna en cada cartera, en medio de la tensión externa que, según distintos análisis, también funciona como señal hacia el gobierno entrante.