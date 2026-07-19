Presidente Kast asiste a responso de carabinero fallecido tras operativo en Valdivia

El presidente José Antonio Kast participó durante la mañana de este domingo en el responso del cabo primero de Carabineros Marcos Javier Cosme Barquero, funcionario que falleció tras recibir un impacto balístico durante un procedimiento policial en Valdivia, Región de Los Ríos.

La ceremonia se realizó en dependencias de la Escuela de Formación de Carabineros, Grupo Temuco, en la Región de La Araucanía, hasta donde llegó el mandatario acompañado por el biministro del Interior y de la Secretaría General de Gobierno, Claudio Alvarado, y el ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau.

Durante la instancia, el jefe de Estado participó de la ceremonia religiosa y de la guardia de honor realizada en memoria del funcionario policial.

El fallecimiento del cabo primero Cosme Barquero ocurrió en el marco de diligencias operativas destinadas a capturar a uno de los prófugos vinculados al homicidio del suboficial mayor Eugenio Naín, registrado en 2020.

Tras su muerte, el funcionario fue reconocido como un nuevo mártir de Carabineros.

Féretro será trasladado a Los Lagos

De acuerdo con la planificación institucional, una vez concluido el responso en Temuco, se espera que cerca de las 14:00 horas el féretro sea trasladado hacia la Región de Los Lagos.

En esa zona se realizarán sus funerales y recibirá sepultura definitiva.