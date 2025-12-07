Kast refuerza llamado a migrantes irregulares a dejar el país

Durante su visita a Antofagasta, una de las ciudades que fue bastión del candidato del PDG, Franco Parisi, Kast afirmó que "si ellos (los irregulares) están en Chile y pretenden alguna vez volver a Chile, tienen noventa y cuatro días para tomar todas sus cosas y llevárselas, y desde fuera, postular a un trabajo en Chile, como debe ser, con contrato, con pasaje de ida y un pasaje de regreso".

El candidato del Partido Republicano, José Antonio Kast reforzó el llamado a los migrantes irregulares a abandonar el país y, si quieren, reingresar por la vía legal.

Durante su visita a Antofagasta, una de las ciudades que fue bastión del candidato del PDG, Franco Parisi, Kast afirmó que “si ellos (los irregulares) están en Chile y pretenden alguna vez volver a Chile, tienen noventa y cuatro días para tomar todas sus cosas y llevárselas, y desde fuera, postular a un trabajo en Chile, como debe ser, con contrato, con pasaje de ida y un pasaje de regreso”.

“El tema es que si la persona decide no salir y quedarse, va a seguir en condición irregular. Y ahí, nosotros, cada vez que nos encontremos con una persona que esté de manera irregular, sea en un control de tránsito, sea que esa persona va a pedir una prestación de salud, sea que esa persona va a solicitar una prestación de educación para alguien, sea que se tenga que vincular con cualquier servicio público, en el momento que se identifique, a esa persona le vamos decir ‘usted está de manera irregular, en este minuto usted queda retenida o usted queda notificada'”, afirmó Kast.

“Y podemos darle incluso, si ella quiere, cinco días para que se vaya, pero se va a ir sin nada, y no va a volver a entrar jamás en realidad”, cerró.