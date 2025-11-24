Kast recibe respaldo “sin condiciones” de Cecilia Morel y la familia Piñera a 20 días de la segunda vuelta

La familia Piñera destacó su convicción en respaldar al republicano frente a la candidata del Partido Comunista, Jeannette Jara, y subrayo la importancia de un Chile más "libre, seguro y con oportunidades reales".

A veinte días de la segunda vuelta presidencial, el candidato republicano José Antonio Kast sostuvo una reunión clave con la exprimera dama Cecilia Morel y la familia del expresidente Sebastián Piñera en su residencia.

El encuentro contó también con la presencia de la esposa de Kast, María Pía Adriasola, y Magdalena, Sebastián y Cristóbal Piñera.

Un respaldo sin condiciones

Posteriormente, en un punto de prensa, Kast destacó la trayectoria de Piñera y su familia, señalando que “pudimos haber tenido diferencias, pero claramente la historia va ocupando su espacio y va destacando quienes se la jugaron por la patria”.

Magdalena Piñera valoró la conversación asegurando que como familia “no tenemos ninguna duda, estamos convencidos de que el adversario político es una candidata del Partido Comunista… así que estamos por convicción apoyando a José Antonio Kast y esperamos que gane”.

Cecilia Morel, por su parte, enfatizó que las diferencias personales no afectaban la decisión de apoyar al candidato: “Queremos un Chile libre, un Chile más seguro, un Chile con oportunidades reales”.

También aclaró que este respaldo era sin condiciones, sin solicitar ningún cargo o beneficio.

“Esto es sin condiciones, no tenemos ningún puesto, nada”, puntualizó.