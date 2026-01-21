“Hoy el único partido es Chile”: Kast prioriza ayuda y reconstrucción tras incendios en Ñuble

El futuro jefe de Estado hizo un llamado a la unidad nacional y aseguró que la reconstrucción será una prioridad de su gobierno, mientras evitó evaluar de inmediato la gestión del Ejecutivo actual.

El presidente electo, José Antonio Kast, llegó este miércoles a la comuna de Bulnes, en la Región de Ñuble, para abordar la emergencia provocada por los incendios forestales que han afectado gravemente a la zona.

Durante su visita, el mandatario se centró en la necesidad de priorizar la atención a los damnificados por sobre cualquier crítica política y destacó la urgencia de garantizar soluciones habitacionales y apoyo a las familias afectadas.

“Tenemos que hacer las cosas bien, tenemos que enfrentar esa solución habitacional de miles de familias que tienen la angustia de caer en el abandono. Tenemos que preocuparnos de los que sufrieron en los meses pasados y también de los que sufren actualmente los rigores de la catástrofe”, sostuvo.

Además, enfatizó que la colaboración inmediata es lo más importante.

“Hoy tenemos un solo partido que es Chile y por eso hemos llamado a un gobierno de unidad nacional, porque esta es una emergencia”, afirmó.

Según él, la etapa de evaluación y de asignación de responsabilidades corresponde más adelante: “No me corresponde a mí hoy día calificar si lo han hecho bien o mal. Nos interesa que las cosas se hagan”.

Kast reafirmó que la reconstrucción y el manejo de los problemas derivados de la emergencia serán prioridad de su administración, subrayando que “un gobierno que funciona bien tiene que ser capaz de solucionar los problemas que vienen de arrastre y de los problemas que tenemos hoy día y que pueden seguir”.

“No vamos a abandonar a nadie y vamos a hacer lo mejor posible con un gran equipo que nos acompaña”, añadió.

Cabe recordar que según el último balance oficial, los incendios han dejado 20 personas fallecidas, más de 6 mil damnificados y 764 viviendas totalmente destruidas en la región.