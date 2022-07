Diputadas y diputados del Partido Republicano pidieron a la Contraloría General de la República (CGR) investigar un presunto intervencionismo electoral en el plebiscito de salida por parte del Gobierno.

En la instancia, el ex candidato presidencial y líder del Partido Republicano, José Antonio Kast, aseguró que “el presidente Gabriel Boric se ha levantado como jefe de campaña de una opción“.

En ese sentido, la ex carta presidencial de los republicanos indicó: “En los últimos meses he mantenido un perfil bajo en los medios de comunicación, pero he seguido recorriendo el país junto a los diputados en lo que hemos denominado la gira por la verdad y urgencias sociales y hay momentos en donde uno tiene que alzar la voz“.

“En las últimas semanas, hemos visto al presidente de la República, a sus ministros y alcaldes usando y abusando del Estado para iniciar una campaña por su opción en el plebiscito del 4 de septiembre”, comentó.

Asimismo, señaló que el presidente Gabriel Boric “fue elegido para gobernar, no para ser jefe de campaña de una opción política (…). Queremos pedirle al presidente Gabriel Boric que comience a gobernar. Él fue electo para gobernar, no para convertirse en un jefe de campaña. Llevamos cuatro meses de gobierno y no se ha gobernado”.

🔴 AHORA | José Antonio Kast: "Hemos visto al presidente, a sus ministros y alcaldes usando y abusando del Estado para iniciar una campaña por su opción en el plebiscito". 📡 Señal en vivo: https://t.co/QicxQ8qjjY #NoticiasExpressCNN pic.twitter.com/5Mg74aHQbp — CNN Chile (@CNNChile) July 19, 2022

“Él decide usar y abusar del estado y pedirle a sus ministros y alcaldes que inicien una campaña y se olviden de los chilenos, porque para él parece ser más importante el acto electoral que el bienestar de nuestros compatriotas“, aseguró Kast.

Finalmente, el republicano acusó que “el presidente Boric abandonó La Moneda para empezar la campaña del plebiscito”.