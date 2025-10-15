“Todos aquellos que tuvieron alguna responsabilidad deben cesar en sus cargos”: Kast pide sanciones por error en cuenta de luz

El candidato presidencial exigió una investigación urgente, el cese de los responsables y una respuesta inmediata del Gobierno, ante lo que calificó como una grave negligencia.

El candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast, se refirió este miércoles al reciente error detectado por la Comisión Nacional de Energía (CNE) en la aplicación de tarifas eléctricas, que podría haber generado cobros indebidos durante los últimos años.

“El alza de los precios de la luz ha afectado gravemente a millones de chilenos. Sobre todo a los más pobres, a aquellos que les cuesta llegar a fin de mes”, declaró.

El líder republicano hizo hincapié en que el error de cálculo —donde se habría aplicado dos veces el Índice de Precios al Consumidor (IPC)— podría tener efectos más amplios de lo que se ha reconocido hasta ahora.

“Aquí puede haber errores de cálculo que afectaron el IPC, y eso conlleva un efecto colateral en la inflación. ¿Y quiénes pagan la inflación con mayor costo? De nuevo, los más pobres”, afirmó.

Ante este escenario, Kast pidió que se determinen responsabilidades políticas y administrativas, y llamó al Ejecutivo a actuar con celeridad.

“Aquí tiene que haber responsables, tiene que haber una investigación urgente de las autoridades. Todo lo que diga relación con el Ministerio de Energía, con la Comisión Nacional de Energía, todos aquellos que tuvieron en cualquier época alguna responsabilidad en esto deben cesar en sus cargos”, sostuvo.

Finalmente, exigió al Gobierno “investigar de manera urgente” cómo se produjo este error y quiénes estuvieron involucrados en su implementación o supervisión.