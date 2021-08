El candidato del Partido Republicano, José Antonio Kast, criticó la adhesión de Katherine Martorell al comando de campaña del postulante de Chile Vamos, Sebastián Sichel, señalando que el legado del presidente Sebastián Piñera “deja mucho que desear”.

Durante la jornada de este miércoles, la ex subsecretaria fue presentada como la nueva incorporación política del representante oficialista, manifestando que “hoy estamos mirando hacia el futuro, pero estoy muy agradecida del equipo del que fui parte; el país no se construyó en un día y también estoy muy agradecida de todo lo que pude trabajar y contribuir”.

¿Qué dijo Kast?

El ex diputado se refirió a la adhesión de Martorell y expresó que “cuando se nos habla de que vamos –por parte de otros candidatos– a mejorar las cosas, bueno, mejorar las cosas no es hacer más de lo mismo, y lo que hemos visto en Chile hoy día es que, por ejemplo, en el tema de la seguridad no hemos avanzado, no hemos enfrentado con fuerza el narcotráfico”.

“Creo que en este sentido no era el nombramiento que al menos yo habría esperado. El candidato Sichel está muy contento con la participación de la subsecretaria de Prevención del Delito, Katherine Martorell, pero creo que el legado que nos ha dejado el gobierno de Sebastián Piñera deja mucho que desear”, afirmó.