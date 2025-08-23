Kast lidera carrera presidencial con 28% y aventaja a Jara en posible balotaje, según encuesta UDD

El sondeo Panel Ciudadano situó a Evelyn Matthei en tercer lugar con 14%, mientras que en escenarios de segunda vuelta el candidato republicano mostraría ventaja decisiva.

José Antonio Kast, candidato del Partido Republicano, se mantuvo como puntero en la carrera presidencial según la última encuesta Panel Ciudadano de la UDD, que le otorgó un 28% de las preferencias.

Jeannette Jara, abanderada de Unidad por Chile, lo siguió con un 25%, mientras Evelyn Matthei, representante de Chile Vamos y Demócratas, alcanzó un 14%. Franco Parisi y Johannes Kaiser obtuvieron un 9% y 8%, respectivamente.

Escenarios de segunda vuelta

Según reportó Bíobio Chile, el sondeo reveló que en un eventual balotaje entre Kast y Jara, el líder republicano obtendría un contundente 50% de apoyo, frente a un 31% de la exministra, con un 19% que no sabía, no respondía o votaría nulo.

En otro posible escenario, una segunda vuelta entre Jara y Matthei daría a la exalcaldesa de Providencia una ventaja de 44% contra 29% de la candidata oficialista, con un 27% de votos indecisos o nulos.

La encuesta semanal confirmó la tendencia de Kast como favorito en las preferencias ciudadanas, aunque con un alto porcentaje de electores aún indecisos para los posibles balotajes.