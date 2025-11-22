Kast: “Invito a Jara a mirar los dolores humanos. Más que debates y polémicas, pongamos a las personas primero”

En un punto de prensa este sábado, José Antonio Kast endureció sus críticas al Gobierno y a la candidata oficialista Jeannette Jara, acusándolos de desatender las urgencias sociales y la crisis de seguridad, mientras defendió que la segunda vuelta del 14 de diciembre será una elección entre “continuidad o cambio real”.

El candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast, se refirió este sábado a la segunda vuelta de la elección presidencial del 14 de diciembre, asegurando que se definirá entre “continuidad o cambio real”, con la seguridad como eje central.

En un punto de prensa marcado por críticas directas a la candidata Jeannette Jara y al Gobierno del Presidente Gabriel Boric, Kast relató su recorrido por distintas regiones del país durante la última semana —incluyendo Arica, La Araucanía, Los Ríos y Santiago— donde, afirmó, volvió a encontrarse “con el dolor humano” que generan el terrorismo, el narcotráfico y la falta de respuestas del Estado ante tragedias aún no resueltas.

“Han pasado dos años y hay familias que no han encontrado los restos de sus seres queridos, y otras que no saben cómo seguir adelante, porque el Gobierno está dedicado a otros temas, no a las urgencias sociales”, sostuvo.

Emplazamiento a Jara y críticas a la continuidad

Kast acusó a la candidata oficialista de representar “la continuidad de un Gobierno ausente” y la invitó a centrar la discusión en los problemas reales de las personas: seguridad, educación, trabajo y salud.

“Invito a la candidata del Gobierno a mirar los dolores humanos. Más que debates y polémicas, pongamos a las personas primero”, declaró en alusión a la tensa y reciente visita que hizo al Matadero de Franklin esta misma semana.

Estrategia electoral: “Estoy en la calle”

Respecto a cómo busca atraer al electorado del Partido de la Gente y de Franco Parisi, Kast señaló que la prioridad es recorrer el país: “La calle es donde se ganan los votos. No en debates, no en análisis políticos”.

“El mismo Franco Parisi dijo en la primera intervención, a los dos candidatos que pasamos a la segunda vuelta, salgan a calle a la calle a ganarse los votos. Bueno, yo estoy en eso”, añadió.

También confirmó nuevamente que no asistirá al debate de Mega, reiterando que su agenda está enfocada en actividades territoriales.

Al cerrar, Kast sostuvo que la ciudadanía “se ha manifestado por un cambio real” ante las crisis de seguridad, salud, educación y vivienda.

“Lo único que puede sacar a Chile de esta crisis es un cambio de Gobierno con unidad nacional, más allá de colores políticos”, concluyó.

Choque diplomático y críticas a Boric

Consultado por las declaraciones del nuevo embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Judd, Kast evitó respaldar la protesta diplomática presentada por el Gobierno y apuntó directamente a La Moneda.

“El problema no está afuera, está acá. Cada vez que el Presidente sale del país genera un conflicto nuevo”, afirmó.

Añadió que lo que realmente favorece a Chile es “mantener la visa Waiver, asegurar el comercio y apoyar a los agricultores y mineros”, no “entrar en disputas políticas con embajadores”.