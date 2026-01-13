Rodolfo Carter sería la apuesta de José Antonio Kast para encabezar el Ministerio de Seguridad

El exalcalde de La Florida aparece como la principal carta del presidente electo para liderar la nueva cartera, aunque su eventual nombramiento abre debate por tratarse de un congresista que aún no asume.

El presidente electo José Antonio Kast tendría definido a su principal candidato para asumir el Ministerio de Seguridad, una de las carteras clave de su futura administración. Según fuentes cercanas al entorno del mandatario, el nombre que concita mayor respaldo es el del senador electo y exalcalde de La Florida, Rodolfo Carter, aunque aún resta que este confirme su disponibilidad.

De acuerdo a lo que informó El Mercurio, desde el comando republicano reconocen que Kast espera el “sí” definitivo de Carter antes de cerrar la designación, considerando que se trata de un cargo estratégico para la implementación del programa de seguridad del próximo gobierno.

La opción de Carter no es nueva. Desde que en junio del año pasado se incorporó formalmente a la campaña republicana —tras su quiebre con Chile Vamos, luego de no ser considerado para primarias presidenciales— su nombre comenzó a sonar con fuerza para liderar el área de seguridad.

El exjefe comunal se integró al equipo programático del sector junto a figuras como los generales en retiro Cristián Vial (Ejército) y Enrique Bassaletti (Carabineros), quienes participaron en la elaboración del plan Escudo Fronterizo, uno de los ejes de la propuesta de Kast para enfrentar la crisis migratoria y el crimen organizado.

El dilema político y los flancos abiertos

El escenario, sin embargo, se complejizó luego de las elecciones parlamentarias. Carter, Vial y Bassaletti resultaron electos, lo que redujo el abanico de figuras disponibles para encabezar la nueva cartera de Seguridad.

En ese contexto, han surgido advertencias internas respecto a los flancos políticos que podría abrir el nombramiento de un ministro que aún no ha asumido su escaño en el Congreso, cuestión que no está prohibida, pero sí genera debate en términos de señales institucionales.

La definición del ministro de Seguridad se ha convertido en uno de los primeros desafíos relevantes para Kast antes de anunciar su gabinete completo. En el oficialismo entrante reconocen que el cargo requiere un perfil con alta exposición pública, experiencia política y capacidad de implementación, atributos que explican por qué Carter se mantiene como la primera opción.