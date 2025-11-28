País Elecciones 2025

Kast emplaza al Presidente Boric por inmigrantes varados en la frontera entre Chile y Perú: “Debería hacerse cargo de la situación”

Por CNN Chile

28.11.2025 / 16:44

{alt}

El candidato del Partido Republicano, José Antonio Kast, a través de X hizo un llamado al Presidente Gabriel Boric ante la compleja situación en la zona fronteriza del norte del país: "Debería tomar hoy día un avión desde Punta Arenas hasta Arica y hacerse cargo personalmente de la situación".

Durante este viernes, el candidato del Partido Republicano, José Antonio Kast, se refirió a la situación en la zona fronteriza entre Chile y Perú debido a los inmigrantes que actualmente se encuentran varados.

A través de X, le envió un mensaje al Presidente Gabriel Boric: “Estoy aquí en Ancud, la Isla Grande de Chiloé. En el norte, en Arica, hay una situación muy compleja en el tema fronterizo. Usted lo sabe; si no se lo han informado, le pido que le diga a sus asesores que le informen la situación. Es tan grave que usted debería tomar hoy día un avión desde Punta Arenas hasta Arica y hacerse cargo personalmente de la situación”.

“Y a los inmigrantes irregulares en Chile, les digo que quedan 103 días para que ustedes salgan voluntariamente de nuestra patria. Si es que en algún momento quieren ingresar a Chile por la puerta, no pueden tener ninguna falta de irregularidad en nuestra nación. Si no salen voluntariamente, van a tener que salir posteriormente, cuando asuma la presidencia, con lo que tienen, con lo puesto”, remarcó.

DESTACAMOS

Servicios Ya comenzó el Black Friday: ¿Cuál es el sitio oficial del evento?

LO ÚLTIMO

País "El Gobierno tiene que actuar ya": El llamado de Jara ante inmigrantes varados en la zona fronteriza entre Chile y Perú
Elecciones 2025: PDG definirá su opción presidencial para la segunda vuelta este domingo 30 de noviembre
¿Qué hacer este fin de semana en Santiago?: Conoce la parrilla de actividades para este 28, 29 y 30 de noviembre
Cobresal vs Colo Colo: Dónde y como ver el duelo trascendental en busca de un cupo internacional
Alcalde de Alto Hospicio queda libre: Fiscalía frena formalización por falta de pruebas
Instituo Nacional: Tres profesoras fueron agredidas con bencina por encapuchados