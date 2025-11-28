Kast emplaza al Presidente Boric por inmigrantes varados en la frontera entre Chile y Perú: “Debería hacerse cargo de la situación”

El candidato del Partido Republicano, José Antonio Kast, a través de X hizo un llamado al Presidente Gabriel Boric ante la compleja situación en la zona fronteriza del norte del país: "Debería tomar hoy día un avión desde Punta Arenas hasta Arica y hacerse cargo personalmente de la situación".

Durante este viernes, el candidato del Partido Republicano, José Antonio Kast, se refirió a la situación en la zona fronteriza entre Chile y Perú debido a los inmigrantes que actualmente se encuentran varados.

A través de X, le envió un mensaje al Presidente Gabriel Boric: “Estoy aquí en Ancud, la Isla Grande de Chiloé. En el norte, en Arica, hay una situación muy compleja en el tema fronterizo. Usted lo sabe; si no se lo han informado, le pido que le diga a sus asesores que le informen la situación. Es tan grave que usted debería tomar hoy día un avión desde Punta Arenas hasta Arica y hacerse cargo personalmente de la situación”.

“Y a los inmigrantes irregulares en Chile, les digo que quedan 103 días para que ustedes salgan voluntariamente de nuestra patria. Si es que en algún momento quieren ingresar a Chile por la puerta, no pueden tener ninguna falta de irregularidad en nuestra nación. Si no salen voluntariamente, van a tener que salir posteriormente, cuando asuma la presidencia, con lo que tienen, con lo puesto”, remarcó.