Kast: “El expresidente (Boric) podría haber mandado una ley diciendo se acabaron los indultos presidenciales y no lo hizo”

El Presidente además aseguró que "yo, al menos, estoy saliendo de las trincheras, porque sí había trincheras por temas fuertes, pero yo quiero diálogo, quiero paz".

El Presidente José Antonio Kast se refirió al polémico anuncio sobre ocupar la facultad de indulto presidencial para exuniformados que cometieron delitos en el marco del 18 de octubre de 2019.

En diálogo con La Tercera, consultado sobre cómo justifica los indultos a delincuentes, Kast aseguró que “estamos buscando el reencuentro. La unidad de nuevo. Todos hemos pasado por momentos difíciles. ¿Cuándo superamos las tensiones? En algún momento tenemos que superar las tensiones“.

“Vamos a sorprenderlos. Vamos a sorprender haciendo un llamado a la unidad. Yo al menos creo que cuando las personas se sientan, conversan, se miran, dialogan, se pueden encontrar caminos de solución. O vamos a vivir siempre en las trincheras. Yo, al menos, estoy saliendo de las trincheras, porque sí había trincheras por temas fuertes, pero yo quiero diálogo, quiero paz”, agregó.

Consultado sobre las críticas de la oposición sobre “contradicciones” en este llamado de unidad, Kast aseguró que “si hubiesen sido leyes tan emblemáticas, por qué no las tramitaron rápidamente. Por qué el presidente no mandó el término del indulto. El presidente podría haber mandado una ley diciendo se acabaron los indultos presidenciales, no lo hizo. ¿Por qué? ¿Por qué no le puso discusión inmediata a la negociación ramal? ¿Quería mantener una tensión política permanente?”.