Kast dice que cumplió la primera petición de Parisi de ganarse los votos en la calle: “Yo no partí en los matinales”

El candidato del Partido Republicano, José Antonio Kast, afirmó que “nosotros hemos aceptado la primera invitación que nos ha hecho Franco Parisi, que es salir a la calle. Yo no partí en los matinales; partí en La Araucanía”.

En el marco de su reunión con los gobernadores regionales de Chile Vamos, el candidato del Partido Republicano, José Antonio Kast, se refirió al desafío que tiene en segunda vuelta sobre captar el interés de sus propuestas a los votantes de u excontendor Franco Parisi, quien quedó en tercer lugar en las recientes elecciones presidenciales.

“Nosotros hemos aceptado la primera invitación que nos ha hecho Franco Parisi, que es salir a la calle. Yo no partí en los matinales, partí en La Araucanía, donde la gente sufre la violencia del terrorismo, no la violencia rural”, remarcó aludiendo a la abanderada del Pacto Unidad por Chile, Jeannette Jara, quien participó luego de los comicios en dos programas de televisión el pasado lunes.

En esa línea, reiteró: “Yo estoy en la calle, como me pidió Parisi a través de todos los medios, dijo, ‘vayan a la calle y gánense los votos’, yo me estoy ganando los votos en la calle”.

Consultado sobre si participaría en el programa Bad Boys donde Parisi ha invitado a los dos candidatos a debatir y luego realiza una consulta digital para definir a cuál carta presidencial apoyará el Partido de la Gente (PDG), respondió: “Estuve hace cuatro años en el programa, y lo pasé muy bien. Otros candidatos no quisieron ir. Estamos evaluando, pero hoy día estoy cumpliendo con primer la primera solicitud que nos hizo Franco Parisi, salir a la calle”.