Kast desdramatiza ausencia del PC en ceremonia de proclamación del Tricel: “Habrá otras instancias donde nos podremos encontrar”

El presidente electo, José Antonio Kast, se refirió este lunes a la ausencia del Partido Comunista (PC) en la ceremonia oficial del Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel), donde fue proclamado como ganador de los comicios, restando dramatismo a la decisión y subrayando su disposición al diálogo político.

El líder del Partido Republicano señaló que la inasistencia de la colectividad responde a diferencias conocidas y legítimas, y afirmó que no ve en ello un conflicto mayor.

Cabe recordar que Lautaro Carmona, timonel del PC, justificó su ausencia debido a diferencias ideológicas respecto a la situación de Venezuela tras el ataque de Estados Unidos el sábado.

En todo caso, el mandatario electo sostuvo que, a su juicio, este tipo de gestos no deben transformarse en un hecho político, especialmente considerando que la invitación a dirigentes de partidos no es una práctica habitual en este tipo de ceremonias.

“Tenemos una diferencia y la hemos expresado así siempre, pero hay otras materias donde tendremos que conversar y eventualmente se podrá llegar a un acuerdo en temas que hoy día nos afligen a todos”, sostuvo.

En ese sentido, mencionó temas como la migración irregular y el crimen organizado como áreas donde podrían existir puntos de encuentro.

En la misma línea, Kast no descartó una eventual reunión con la directiva del PC: “Habrá otras instancias donde nos podremos encontrar, si a ellos les parece bien”.

Aseguró además que ni él ni su equipo tienen problemas en sostener encuentros con sectores con los que mantienen diferencias.

Finalmente, reiteró que la ausencia del PC en la proclamación no altera el clima político ni su enfoque de cara al próximo gobierno, insistiendo en que las diferencias puntuales no deben impedir el diálogo institucional.