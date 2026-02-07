Kast descartó terminar con las delegaciones presidenciales y deslizó auditorías anuales a gobernaciones regionales

"Son la cara visible del Presidente de la República. Somos una nación, no somos una república federal", dijo el presidente electo tras la presentación de quienes conformarán precisamente estos equipos una vez asuma en marzo.

Este sábado el presidente electo José Antonio Kast presentó a quienes serán sus subsecretarios y delegados presidenciales desde el 11 de marzo, una vez que asuma la primera magistratura del país.

Y precisamente sobre uno de estos roles, el de delegado presidencial, que el propio mandatario electo fue consultado a la luz de lo que fue una promesa de campaña del actual Presidente, Gabriel Boric: terminar con este y reforzar las facultades de las gobernaciones regionales, las cuales sí son elegidas mediante elección popular.

Recordando lo que fueron sus declaraciones tanto en las campañas presidenciales de 2017 como en 2021, Kast afirmó que no está de acuerdo con la idea de eliminar el cargo, diciendo que “son la cara visible del Presidente de la República. Somos una nación, no somos una república federal”.

A la vez que reforzó su postura sobre la importancia que ve en el cargo, aprovechó de advertir a las gobernaciones regionales que con más recursos vienen más controles.

“En la medida que los gobernadores vayan aceptando auditorías anuales de su gestión, de ir priorizando el buen uso de los recursos en temas de urgencias sociales, bueno, iremos entregando más atribuciones. Pero primero tenemos que ir aclarando situaciones que se han ido dando y siguen cuestionando algunas gobernaciones en temas de convenios y de recursos”, comentó el presidente electo.

En ese sentido, la administración entrante espera mantener un trabajo permanente entre delegados y gobernadores.

La promesa que Boric revirtió

En su programa de Gobierno, el Presidente Boric expresaba en el ítem Descentralización que se comprometían a “revisar la ley que regula las atribuciones de los gobiernos regionales, a la eliminación de la figura del delegado presidencial, a resguardar la pertinencia local de la política pública del Estado que queremos construir, a la distribución de competencias y recursos, así como a fortalecer el rol de los municipios, tanto en atribuciones como en materia fiscal”.

Esta figura de la delegación presidencial surge tras la reforma de 2017 que dividió el cargo de intendente entre este y las gobernaciones regionales.

Y si bien la propuesta de Boric era terminar con esta figura, en 2024 y a propósito del congreso de la materia la entonces ministra del Interior, Carolina Tohá, confirmó que “no era una buena idea” avanzar en ese sentido, sobre todo por cómo se administran los temas de seguridad y orden público.

Más aún, la forma de trabajar mediante las delegaciones fue reforzada durante este Gobierno.

Por ello, la manera en que Kast espera manejar las relaciones con las regiones a través de las delegaciones sería una fórmula similar a la que terminó llegando la administración actual.