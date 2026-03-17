Kast defiende retiro de proyecto de negociación ramal y dice que no es “necesaria”: “Tenemos más de 850 mil personas sin trabajo”

El jefe de Estado también se refirió a la polémica generada por los cambios contemplados en el plan de "Reconstrucción Nacional" que involucra la gratuidad, e insistió en que el gobierno no eliminará beneficios vigentes, pero sí abrirá el debate sobre eventuales ajustes.

El presidente José Antonio Kast defendió este martes el retiro del proyecto de negociación colectiva ramal, marcando esta decisión como una de las primeras señales de su administración en materia laboral.

Desde el aeropuerto de Antofagasta, antes de regresar a la capital, el mandatario puso el foco en la situación del empleo para justificar la medida.

“Hoy día tenemos más de 850 mil personas sin trabajo formal ¿La negociación ramal es urgente hoy día? Nosotros creemos que no. ¿Es una decisión política? Sí, pero es una decisión política fundada en ciertos temas evidentes“, afirmó, alineándose con lo ya planteado por el Ejecutivo respecto a priorizar la generación de empleo.

En esa línea, el jefe de Estado sostuvo que el escenario económico del país influye directamente en esta determinación.

Esto en línea con los dichos del ministro de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), José García Ruminot, quien aseguró que “la negociación ramal, en lugar de ayudarnos en el objetivo de crear más y mejores empleos, va en la dirección contraria.

“Chile dejó de crecer, en Chile se dejó de invertir, y eso se traduce en menos posibilidades de empleo”, argumentó.

“Creo que es bueno que este debate también se abra a la opinión pública. Hay veces que se genera mucho debate desde el punto de vista político, pero cuando uno va recorriendo las distintas comunas, las distintas ciudades, lo que más le piden las personas es seguridad y trabajo”, indicó.

“Reconstrucción Nacional”: Gratuidad y educación superior

En un segundo plano, Kast abordó las críticas surgidas por los cambios contemplados en el proyecto de “Reconstrucción Nacional”, particularmente en relación con la gratuidad en la educación superior.

Frente a los cuestionamientos, insistió en que el gobierno no eliminará beneficios vigentes, pero sí abrirá el debate sobre eventuales ajustes.

“Cuando tenemos una crisis fiscal como la que tenemos, cuando tenemos una crisis de inseguridad, uno tiene que tomar decisiones, se tiene que priorizar”, sostuvo.

En ese contexto, aclaró que “a nadie se le va a quitar un beneficio social, o en el caso de la gratuidad, nadie de los que hoy día está recibiendo gratuidad la va a perder. Pero eso quiere decir que no podamos pensar, que no vamos a discutir, que no vamos a conversar cómo mejorar las cosas y ese es un debate legislativo”.

Finalmente, el Presidente llamó a la oposición a esperar el ingreso formal de las iniciativas antes de criticarlas.

“A veces uno se puede equivocar y a partir de un titular sacar una conclusión equivocada”, señaló, junto con enfatizar que el foco debe mantenerse en los estudiantes actuales: “Las personas de 30 años siempre van a tener otras alternativas (…) lo importante es que aquellos jóvenes que están estudiando hoy día, que son receptores de la gratuidad, puedan seguir adelante”.