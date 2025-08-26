País política

Kast defiende candidatura a diputado de su hijo: “No estamos hablando de un seremi”

Por CNN Chile

26.08.2025 / 10:21

{alt}

El candidato presidencial del Partido Republicano defendió la candidatura de su primogénito por el Distrito 10. “Espero que le vaya muy bien”, aseguró.

Este lunes, el candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast, defendió la candidatura de su hijo a diputado, afirmando que “no estamos hablando de un seremi”.

Sus dichos se dan tras las críticas que ha causado la postulación José Antonio Kast Adriasola al Congreso por el distrito 10, que incluye comunas como Santiago y Providencia.

“No estamos hablando de un seremi”

Kast partió señalando que “una elección parlamentaria es una elección popular. Una elección como la que ha asumido el desafío mi hijo y otras personas más tienen una dificultad evidente”.

En esta línea, afirmó que le pidieron a su primogénito postularse “por un distrito que no es fácil, que es un distrito donde nosotros apoyamos desde las elecciones a los candidatos a alcaldes de Chile Vamos, alcaldes que no siempre nos han reconocido ese trabajo”.

No estamos hablando de un seremi, ni de un jefe de gabinete, ni de un subsecretario, no estamos hablando de un jefe de servicio. De ninguna repartición donde esto requiera la denominación o el nombramiento en el cargo por la confianza”, agregó.

Recalcó que “se le está presentando a la ciudadanía un nombre de una persona, mi hijo, que tiene una vocación política, que participó activamente desde que yo lo conozco en el colegio, en el centro alumnos de su facultad (…) también desarrolló una carrera como abogado”.

“Yo lo único que les puedo decir es que es una persona que tiene vocación, que tiene un desafío enorme que enfrentar en un distrito que no es fácil y espero que le vaya muy bien, igual que a los otros candidatos que llevamos ahí”, cerró el candidato al sillón presidencial.

DESTACAMOS

País Voces que Impactan, el podcast de los liderazgos sociales: CNN Chile y Fundación Colunga estrenan nuevo espacio con ciclo de entrevistas

LO ÚLTIMO

País Últimos días para postular al Sistema de Admisión Escolar 2026: Revisa quiénes deben realizar el trámite
“Tengo miedo de ir al cine”: Snoop Dogg critica el aumento de personajes LGBTQ en las películas infantiles
Corte confirma sentencia que ordena indemnizar a hijos de prisionero político torturado en 1976 en La Serena
SMA formula dos cargos contra empresa sanitaria San Isidro en Puerto Montt por incumplimientos ambientales
Abogado de Concepción se robaba el dinero de sus clientes: Justicia lo condenó y no podrá ejercer por 12 años
Grau responde a Carmona y reafirma la importancia de la responsabilidad fiscal: “Las prioridades del Gobierno no se van a alterar”