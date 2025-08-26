Kast defiende candidatura a diputado de su hijo: “No estamos hablando de un seremi”

El candidato presidencial del Partido Republicano defendió la candidatura de su primogénito por el Distrito 10. “Espero que le vaya muy bien”, aseguró.

Este lunes, el candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast, defendió la candidatura de su hijo a diputado, afirmando que “no estamos hablando de un seremi”.

Sus dichos se dan tras las críticas que ha causado la postulación José Antonio Kast Adriasola al Congreso por el distrito 10, que incluye comunas como Santiago y Providencia.

“No estamos hablando de un seremi”

Kast partió señalando que “una elección parlamentaria es una elección popular. Una elección como la que ha asumido el desafío mi hijo y otras personas más tienen una dificultad evidente”.

En esta línea, afirmó que le pidieron a su primogénito postularse “por un distrito que no es fácil, que es un distrito donde nosotros apoyamos desde las elecciones a los candidatos a alcaldes de Chile Vamos, alcaldes que no siempre nos han reconocido ese trabajo”.

“No estamos hablando de un seremi, ni de un jefe de gabinete, ni de un subsecretario, no estamos hablando de un jefe de servicio. De ninguna repartición donde esto requiera la denominación o el nombramiento en el cargo por la confianza”, agregó.

Recalcó que “se le está presentando a la ciudadanía un nombre de una persona, mi hijo, que tiene una vocación política, que participó activamente desde que yo lo conozco en el colegio, en el centro alumnos de su facultad (…) también desarrolló una carrera como abogado”.

“Yo lo único que les puedo decir es que es una persona que tiene vocación, que tiene un desafío enorme que enfrentar en un distrito que no es fácil y espero que le vaya muy bien, igual que a los otros candidatos que llevamos ahí”, cerró el candidato al sillón presidencial.