Kast criticó el “feminismo ideológico”, “animalismo radical” y “ambientalismo extremo” en cumbre conservadora en Europa

El presidente electo fue el orador principal de la VII Cumbre Transatlántica, organizada por grupos conservadores europeos y realizada en Bélgica.

Como el orador principal llegó el presidente electo José Antonio Kast a la VII Cumbre Transatlántica que organiza en Bruselas, Bélgica, la Political Network for Values, una plataforma de líderes mundiales enfocado en la defensa de “los valores de la familia, la vida y la libertad”, y el grupo Patriots For Europe.

En su discurso el próximo mandatario chileno habló de la “paradoja inquietante” que a su juicio se vive en el mundo, donde “mientras más se habla de derechos, más se restringe la libertad”, con cuestionamientos al “ambientalismo extremo”, el “animalismo radical” y el “feminismo ideológico”.

“Cuando la inseguridad domina las calles, cuando el crimen reemplaza al Estado, cuando las famlias y las comuidades viven atemorizadas, la democracia se vacía de contenidos porque la libertad se vuelve una mera ilusión”, expresó Kast. “Por eso, defender la seguridad no es autoritarismo, defender la libertad no es extremismo, defender el orden no es regresión. Es simplemente defender las condiciones básicas para que cada sociedad pueda vivir y desarrollarse plenamente”.

En su intervención el próximo Presidente de Chile señaló que el escenario actual a nivel global está marcado por “una cultura dominada por los ismos”, entre los que mencionó “el ambientalismo extremo, que prioriza la naturaleza por sobre el ser humano; el animalismo radical, que antepone a los animales sobre la dignidad del ser humano; el feminismo ideológico, que enfrenta a hombres y mujeres en lugar de dignificarlos por igual; el indigenismo radical, que reemplaza la integración y a la valoración de todos los miembros de la sociedad, independiente de su origen”.

La participación de Kast en esta cumbre no ha sido la única en su paso por Europa. Previo a esta se reunió con el presidente de Vox, Santiago Abascal. El líder del partido ultraconservador español ya es un conocido de Kast, quien lo calificó como “un gran amigo” en su llegada al viejo continente.

Además de reunirse con Abascal, el mandatario electo viajará a Budapest para sostener una reunión con el primer ministro húngaro Viktor Orban, para luego volver a Roma donde se encuentra con la presidenta del Consejo de Ministros de Italia, Giorgia Meloni.