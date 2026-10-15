Kast critica que “no todos miran el bien de Chile, sino su bien político” y advierte que “no se dan cuenta de que 2027 es un año sin elecciones”

En el lanzamiento de Choose Chile, el presidente José Antonio Kast enfatizó la necesidad de “ordenar la casa” frente a la compleja situación fiscal y advirtió sobre los riesgos del populismo.

Durante su intervención en la actividad, el mandatario puntualizó que la administración sigue trabajando para “ordenar la casa” debido a la “situación fiscal compleja” que atraviesa el país.

“Tenemos una situación fiscal compleja y tuvimos que apretarnos el cinturón todos. Pero para dar buenas señales, porque nadie va a venir a invertir en un país que está desordenado“, sostuvo.

El Ejecutivo remarcó su punto al señalar que hay “ejemplos a nivel mundial donde el populismo campea (…) y esos países no salen adelante”. De esta forma, afirmó que “la responsabilidad que nosotros tengamos hoy día va a traernos buenos frutos el día de mañana”.

“Es muy fácil a veces rendirse al populismo, y hoy día es complejo, porque no todos miran el bien de Chile hoy día, sino que algunos miran su bien personal o político de unos pocos años más“, criticó.

Acto seguido, el fundador del Partido Republicano recordó que 2027 será un año sin elecciones. “Todavía no se dan cuenta de que el año 2027 es un año sin elecciones; es un año donde podemos avanzar como nunca Chile ha avanzado, ordenándonos, siendo responsables con el gasto público”, afirmó.

Los dichos de Kast se producen después de que la expresidenta Michelle Bachelet no descartara la posibilidad de una tercera candidatura presidencial, lo que provocó críticas desde el oficialismo —donde acusaron una “falta de liderazgos de la izquierda”— y el respaldo de ciertos partidos de la oposición a la exmandataria.