Kast cierra campaña en La Araucanía marcado por resurgimiento de polémica por recorte fiscal de US$ 6.000

El candidato del Partido Republicano, José Antonio Kast, realizó su cierre de campaña enfatizando las conversaciones que ha sostenido con las distintas fuerzas políticas de la oposición y llamando a los migrantes que ingresaron por pasos no habilitados a abandonar el país. En paralelo, volvieron a generar controversia los dichos del senador electo Rodolfo Carter sobre el recorte del gasto fiscal.

Durante la tarde de este jueves, el abanderado del Partido Republicano, José Antonio Kast, junto a su esposa María Pía Adriasola, realizó su cierre de campaña en la Región de La Araucanía.

El exdiputado volvió a utilizar el vidrio blindado durante el acto. En su intervención, agradeció a los senadores electos en la zona: Rodolfo Carter, Vanessa Kaiser y Miguel Becker.

En la instancia también estuvo acompañado por su círculo más estrecho, entre ellos su asesor Cristián Valenzuela y la vocera de su comando, Mara Sedini.

A días del balotaje, subrayó que “estamos seguros de que el domingo vamos a ganar” y destacó que ha sostenido conversaciones con Chile Vamos, el Partido Nacional Libertario, Amarillos y Demócratas para avanzar en su propuesta de Gobierno de Emergencia.

En esa línea, mencionó a la excandidata Evelyn Matthei: “Tuvo un gesto increíble, se lo agradezco”, en referencia al apoyo que ella le entregó tras los resultados de la primera vuelta presidencial.

En su intervención, reiteró su llamado a los migrantes que ingresaron por pasos no habilitados a abandonar el país. Además, deslizó críticas a la administración del Presidente Gabriel Boric en materia de educación, salud y vivienda. En este último punto, cuestionó las medidas del Ejecutivo frente a la megatoma de San Antonio.

Ante los gritos de sus adherentes que coreaban “sin comunismo”, respondió: “Sin comunismo en La Moneda, pero con los comunistas en Chile portándose bien. Porque si yo salgo electo y puedo jurar, quiero ser el presidente de todos los chilenos y demostrarle a cualquier comunista que uno puede defender sus ideas sin agredir”.

Finalmente, adelantó que, si resulta electo Presidente de la República, el lunes 15 de diciembre convocará a diversos equipos para presentar el proyecto que comenzará a ejecutarse a partir del 11 de marzo. “No vamos a llegar a realizar mesas de trabajo”, cerró.

Resurge el debate por el recorte fiscal de los US$ 6.000

El senador electo por la Región de La Araucanía e integrante del comando de Kast, Rodolfo Carter, señaló el pasado 21 de octubre en una entrevista en Vía X: “Básicamente, los seis mil millones se dividen en tres tercios. Aproximadamente dos mil millones en recortes presupuestarios directamente también, que evidentemente no los vamos a decir porque nos paralizan el país al día siguiente. Si usted dice ‘termino con el programa X’, vamos a tener la calle incendiada. No lo vamos a decir por razones obvias”.

Ante la controversia que volvió a resurgir por estas declaraciones, el abanderado del Partido Republicano respondió: “El legislador tiene toda la razón. Nosotros vamos a presentar nuestro plan de gobierno el 11 de marzo, y ahí van a entender por qué decimos que hoy día ellos podrían tomar ciertas decisiones, que, de hecho, algunos ya tomaron”.

Y agregó: “Si la izquierda más ideológica ya tomó la decisión de seguir destruyendo los liceos emblemáticos, ahí están defendiendo a estos supuestos overoles blancos. Los overoles blancos son para mejorar la calidad de vida de las personas: son para pintar, para reparar, no para incendiar, no para quemar, no para amenazar a profesores. Entonces, que el senador electo diga que no confía en nada en las autoridades actuales, yo lo respaldo”.

Respecto al ajuste fiscal, la contendora Jeannette Jara comentó en un punto de prensa: “El problema de las declaraciones del vocero del candidato Kast es que son gravísimas, porque lo que está dando cuenta es que hay un plan para hacer recortes que, evidentemente, van a afectar derechos sociales”.

“Y, de esa forma, lo que dice es que ‘no los vamos a contar para que la gente no se paralice o no se movilice’, o no recuerdo bien cuál es el verbo que utiliza, pero lo considero extremadamente grave, porque efectivamente confirma lo que hemos estado señalando todo este tiempo: que sus propuestas son clandestinas, están ocultas a la ciudadanía”, precisó.

Por otro lado, respecto a la posibilidad de formar una nueva gran coalición en caso de un eventual triunfo de Kast, el diputado del Partido Nacional Libertario, Cristián Labbé, planteó en La Tercera que será el fundador del Partido Republicano quien tomará el liderazgo en la derecha si resulta electo y que será él quien defina si convoca a una reunión amplia con las diversas fuerzas políticas de la actual oposición. En caso de que dicha instancia se concrete, afirmó que tiene la intención de participar.